Подмосковная биатлонистка Резцова взяла бронзовую медаль на этапе Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Бронзовую медаль завоевала представительница Московской области Кристина Резцова на пятом этапе Кубка России по биатлону среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Кристина Резцова преодолела дистанцию в 12,5 километров за 34 минуты 33,4 секунды и допустила два промаха на четырёх огневых рубежах. С таким результатом она смогла подняться на третью ступень пьедестала почёта. Золотую медаль завоевала Наталия Шевченко из Свердловской области, а второе место заняла представительница Тюмени Виктория Сливко», — говорится в сообщении.В областном Минспорта напомнили, что ранее Кристина Резцова завоевала золотую медаль спринтерской гонки.
Пятый этап Кубка России по биатлону проводился в центре лыжного спорта «Дёмино» в Ярославской области.
Читайте также:
Гран-при всероссийского конкурса спортпроектов «Ты в игре» составит 1 млн рублей
Подмосковная горнолыжница Илюхина завоевала две медали Кубка России по фристайлу
Алина Шевченко из Егорьевска стала призёром Кубка Ивана Ярыгина по вольной борьбе
Лев Каштанов