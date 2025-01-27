Подмосковная горнолыжница Илюхина завоевала две медали Кубка России по фристайлу

Серебряную и бронзовую медали завоевала спортсменка из Московской области Анастасия Илюхина на третьем этапе Кубка России по фристайлу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На вторую ступень пьедестала почёта Анастасия Илюхина поднялась в дисциплине «могул». Золотую и бронзовую медали в этой дисциплине выиграли представительницы Пермского края», — говорится в сообщении.Кроме того, Анастасия Илюхина стала третьей в женских состязаниях в дисциплине «парный могул». Золотую и серебряную награды завоевали пермские спортсменки.
В областном Минспорта также напомнили, что на втором этапе Кубка России по фристайлу Анастасия Илюхина завоевала в аналогичных дисциплинах две золотые медали.
Третий этап Кубка России по фристайлу в дисциплинах «могул» и «парный могул» проходил в городе Чайковский Пермского края 22-27 января.
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