Подмосковная биатлонистка Резцова завоевала серебро Кубка Содружества

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменка из Московской области Кристина Резцова завоевала серебряную медаль в стартовый день второго этапа Кубка Содружества по биатлону, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Кристина Резцова пришла второй в спринте на 7,5 км. Золотую медаль в этой категории завоевала Тамара Дербушева из российской сборной. На третью ступень пьедестала почёта также поднялась российская спортсменка — Светлана Миронова», — говорится в сообщении.Второй этап Кубка Содружества по биатлону проводится в Ханты-Мансийске. Соревнования стартовали 22 ноября и продлятся три дня.
В областном Минспорта напомнили, что в этом сезоне Кубок Содружества по биатлону проводится в шесть сезонов. Первый проводился в сентябре в Красноярске, где из-за отсутствия снежного покрова лыжники использовали лыжероллеры. А финальный этап назначен на начало апреля будущего года, он будет проходить в Мурманске.
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