Подмосковная биатлонистка Зырянова впервые выиграла этап Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Анастасия Зырянова из Московской области завоевала свою первую золотую медаль в женском спринте на 7,5 км. в рамках второго этапа Кубка России по биатлону. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Подмосковная спортсменка не допустила на огневых рубежах ни одного промаха, а дистанцию преодолела за 21 минуту 50,7 секунды. При этом она опередила соперниц из Ямало-Ненецкого автономного округа и Новосибирской области.
Победа в спринте позволила биатлонистке попасть в топ-10 общего зачёта Кубка страны.
Второй этап Кубка России по биатлону проходит с 6 по 8 декабря в Ханты-Мансийске. Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Читайте также:
Пушкинские спортсмены взяли семь наград соревнований по всестилевому карате
В Волоколамской спортивной школе открылась секция по хоккею
Стали известны подробности масштабного турнира по единоборствам «Герои Отечества»
«Это моя лучшая гонка в карьере, первая победа на Кубке России. Надеюсь, что лучшие гонки ещё ждут меня. Сегодня перед выходом на трассу тренер сказал мне, что сегодня как раз мои погодные условия. Так и вышло. Начало сезона выдалось очень тяжёлым, но в этом году мне удаётся набирать форму от гонки к гонке. Думаю, что к концу сезона удастся ещё добавить», – поделилась Зырянова.
Победа в спринте позволила биатлонистке попасть в топ-10 общего зачёта Кубка страны.
Второй этап Кубка России по биатлону проходит с 6 по 8 декабря в Ханты-Мансийске. Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Читайте также:
Пушкинские спортсмены взяли семь наград соревнований по всестилевому карате
В Волоколамской спортивной школе открылась секция по хоккею
Стали известны подробности масштабного турнира по единоборствам «Герои Отечества»
Лора Луганская