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Подмосковная биатлонистка Зырянова впервые выиграла этап Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Анастасия Зырянова из Московской области завоевала свою первую золотую медаль в женском спринте на 7,5 км. в рамках второго этапа Кубка России по биатлону. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Подмосковная спортсменка не допустила на огневых рубежах ни одного промаха, а дистанцию преодолела за 21 минуту 50,7 секунды. При этом она опередила соперниц из Ямало-Ненецкого автономного округа и Новосибирской области.
«Это моя лучшая гонка в карьере, первая победа на Кубке России. Надеюсь, что лучшие гонки ещё ждут меня. Сегодня перед выходом на трассу тренер сказал мне, что сегодня как раз мои погодные условия. Так и вышло. Начало сезона выдалось очень тяжёлым, но в этом году мне удаётся набирать форму от гонки к гонке. Думаю, что к концу сезона удастся ещё добавить», – поделилась Зырянова.


Победа в спринте позволила биатлонистке попасть в топ-10 общего зачёта Кубка страны.

Второй этап Кубка России по биатлону проходит с 6 по 8 декабря в Ханты-Мансийске. Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Купатадзе рассказал, как вратарю забивать голы
Купатадзе: вратарю нужно отрабатывать штрафные и угловые, чтобы забивать голы
06 декабря 2024, 18:14

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший вратарь сборной Грузии по футзалу (мини-футболу) и команды «Газпром-Югра» Звиад Купатадзе, известный своими голами в роли голкипера, рассказал, как вратарю научиться забивать мячи. По его словам, для этого следует начать отрабатывать различные сценарии игры — пенальти, штрафные и угловые.
Он подчеркнул, что основное правило — понять, что футбол и футзал — это разные вещи. В большом футболе, отметил Купатадзе, вратари забивают редко.
«Но есть такие уникальные примеры как бразилец Рожериу Сени. На его счету 131 гол в профессиональной карьере! <…> Чтобы достичь такого результата, вратарю надо отрабатывать разные игровые ситуации - пенальти, штрафные, угловые. Помимо этого, вратарь должен обладать доверием тренера, а также авторитетом в команде, чтобы у игроков не возникало разногласий», — поделился он советом в беседе с «РБ Спорт».
Купатадзе вспомнил, как в юности тренер разрешил ему бить ему штрафные и пенальти, а потом поспорил с другим тренером на ящик водки, что он сможет забить гол.
«И не прогадал, потому что я действительно забил», — похвалился спортсмен.
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#спортсмен
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Подмосковная сноубордистка Мулендеева выиграла медаль на этапе Кубка России
06 декабря 2024, 17:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Полина Мулендеева из Московской области завоевала бронзовую медаль на втором этапе Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Представительница Подмосковья Полина Мулендеева стала третьей в дисциплине «параллельный слалом-гигант» среди женщин. Золотую медаль завоевала спортсменка из Москвы, а на вторую ступень пьедестала почёта поднялась сноубордистка из Алтайского края», — говорится в сообщении.
Первый и второй этапы Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом-гигант» проходят в Миассе, соревнования стартовали 3 декабря и завершаются сегодня, 6 декабря. Участниками соревнований стали свыше 85 спортсменов из разных регионов страны.

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Бриггс оценил грядущий бой Бетербиева против Бивола

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#сноуборд
#кубок россии
#медаль
#минспорта мо
#награда
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Бриггс оценил грядущий бой Бетербиева против Бивола
Бриггс: бой Бетербиева против Бивола будет непростым
06 декабря 2024, 17:19

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Двукратный чемпион мира Шеннон Бриггс заявил, что грядущий бой Артура Бетербиева против Дмитрия Бивола будет непростым. По его мнению, чтобы получить титул и дать достойный реванш, Бивол должен забрать не меньше восьми раундов.
«Непростое противостояние. Бой будет таким же, но только, чтобы получить титул, Бивол должен забрать себе как минимум восемь-девять раундов. И завершить бой должен уверенно. <…> Кто одержит победу? Сложно сказать. Очень сложно. Я не знаю. Не могу сказать. Очень сложно прогнозировать. Лично я считаю, что в первом поединке победу одержал Бивол. Но сейчас сказать сложно», — поделился Бриггс в беседе с RT.
Тем времнем боец лиги «Наше Дело» Мухаммед Эминов поделился своими ожиданиями от другого ожидаемого боя — Ислама Махачева против Армана Царукяна. В разговоре с «РБ Спорт» он отметил, что дагестанец будет фаворитом в этом поединке.
«Посмотрите, через какие бои прошел Ислам. Он на другом уровне ментально и физически. <…> Я не знаком с Арманом, это хороший парень. Не хочу, чтобы он обижался, но вообще не вижу у него шансов в бою с Махачевым. Скорее всего, Ислам его удосрочит», — пояснил Эминов.
Боец добавил, что Царукян при этом «очень хорош» и станет чемпионом после ухода Махачева.

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#бокс
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Стало известно, когда российские фигуристы вернутся на международную арену
Сихарулидзе: российские фигурное катание скоро вернется на международную арену
06 декабря 2024, 16:59

Фото: iStock/KinoMasterskaya

Российское фигурное катание скоро вернется на международную арену. Уверенность в этом выразил и.о. президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе. По его мнению, в ISU видят любовь россиян к этому виду спорта и как они способствуют его развитию вопреки изоляции.
«Если говорить про мои внутренние ощущения, уверен, что российское фигурное катание скоро вернется на международную арену. К этому есть определенные предпосылки. <…> Вся мировая история фигурного катания неразрывно связана с русскими. <…> Это огромная работа нескольких предыдущих десятилетий, которую, что радует, наши западные коллеги способны по достоинству оценить», — поделился Сихарулидзе в интервью RT.
Тем временем двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев с меньшим оптимизмом относится к перспективе допуска российских биатлонистов к международным соревнованиям. В беседе с Metaratings.ru он заявил, что в FIS и IBU руководят оголтелые русофобы, которые не терпят Россию и всего, что с ней связано.
«FIS и IBU – две федерации, которые последними вернут наших спортсменов на международные соревнования. Они до последнего будут упираться, лишь бы нагадить нам. <…> FIS и IBU думали, что убьют наш спорт, но этого не произошло и никогда не произойдет», — подчеркнул спортсмен.
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Пушкинские спортсмены взяли семь наград соревнований по всестилевому карате
06 декабря 2024, 16:52

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.

Юные спортсмены Пушкинского городского округа завоевали пять золотых и две серебряные медали на Открытом первенстве Щёлкова по всестилевому карате. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Ребята занимаются во Дворце спорта «Пушкино» у заслуженного тренера России Софьи Касьяновой. Поздравляем спортсменов и тренера с прекрасными результатами», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в соревнованиях принимали участие более 500 спортсменов из разных городов Подмосковья и ближайших регионов России.

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В Волоколамской спортивной школе открылась секция по хоккею

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#каратэ
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#московская область
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В Волоколамской спортивной школе открылась секция по хоккею
06 декабря 2024, 10:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск

Недавно в спортивной школе Волоколамска открылось отделение хоккея, и сейчас тренировки юных хоккеистов идут полным ходом. Занятия проводятся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер», сообщает пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
«Хоккей — захватывающий вид спорта, покоривший сердца миллионов людей. Этот динамичный и зрелищный вид состязаний сочетает в себе силу, скорость и мастерство», — подчёркивают в спортивной школе.
Посетить занятия или присоединиться к тренировке можно, следуя расписанию работы хоккейной секции.

Каждую неделю по понедельникам, средам и пятницам в волоколамском Ледовом дворце (ФОК «Лидер») проходят тренировки по хоккею для мальчиков, родившихся в период с 2015 по 2020 год.

Недавно на катке состоялся открытый мастер-класс по хоккею, где воспитанники секции показали свои навыки и умения перед зрителями.

Для получения дополнительной информации о тренировках следует обратиться к тренеру Сергею Николаевичу Лущину по телефону 7 (916) 459-00-38.

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Стали известны подробности масштабного турнира по единоборствам «Герои Отечества»
05 декабря 2024, 20:04

Фото: пресс-служба турнира «Герои Отечества»

8 декабря состоится межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества». Он пройдёт в формате телемоста в 25 городах России и будет посвящён участникам специальной военной операции.
Турнир проведёт спортивно-патриотический клуб «Ярополк» при поддержке Минспорта России и Ассоциации ветеранов СВО. Центральной площадкой станет Дворец спорта «Триумф» в Люберцах, сообщил «Радио 1» организатор турнира, руководитель спортивно-патриотического клуба «Ярополк», депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Илья Шадриков.
«На турнире пройдут соревнования по 15 видам единоборств. Участие примут 8 тыс. спортсменов в от 8 лет до 21 года. Турнир проводится второй год подряд, его масштаб растёт. Если в прошлом году было 15 городов, то сейчас – 25. Уникальность этого мероприятия – именно в одновременном действии на всех площадках», – отметил собеседник «Радио 1».
Ведущим мероприятия станет заслуженный артист России Сергей Маховиков. Помимо самого турнира по 15 видам спорта, во дворце спорта в Люберцах подготовили много различных активностей.
«На каждой площадке будет представлена зона военной подготовки. Будут и другие активности – разборки и сборка автомата, подтягивания, отжимания и много ещё интересного. Будут открытки одного дизайна для желающих написать письма на фронт», – продолжил Шадриков.
По задумке турнира, каждый регион выбирает своего участника СВО – либо погибшего, либо ныне живущего. На главной площадке в Люберцах появится своеобразный музей из всех 25 героев – участников специальной военной операции. Спортсмены и зрители смогут ознакомиться с их биографиями.
«Московская область выбрала Льва Макеева – представителя Росгвардии, спецназовца. В первые дни специальной военной операции они с напарником попали под обстрел ВСУ в мирном районе. Начали вдвоём эвакуировать жителей. Сослуживец Льва погиб, но они спасли около 15 женщин и детей. Президент в 2022 году вручил Макееву Ордер Мужества», – поделился организатор турнира.
Кадры трансляции турнира в различных регионах России будет выводиться на все экраны. И на каждой площадке будут интерактивные зоны.

Начало мероприятия 8 декабря – в 9.00. Оно пройдёт по адресу: Люберцы, ул. Смирновская, дом 4 (Дворец спорта «Триумф»).

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Полузащитник Сперцян может перейти из «Краснодара» в «ПСЖ» вслед за Сафоновым
05 декабря 2024, 16:39

Фото: iStock/FotografieLink

Полузащитник ФК «Краснодар» и сборной Армении по футболу Эдуард Сперцян может перейти во французский клуб «ПСЖ» вслед за вратарем Матвеем Сафоновым.
Как сообщает «РБ Спорт», французы готовы заплатить около 20 миллионов евро, чтобы 24-летний армянский футболист играл в их команде. Именно за такую же сумму в июле 2024 года «ПСЖ» купили у «Краснодара» вратаря сборной России Матвея Сафонова.

До этого появилась информация, что ФК «Сочи» хочет выкупить у московского «Спартака» нападающего Павла Мелешина, которого клуб арендовал ранее. При этом сумма компенсации превышает 20 миллионов рублей. Сочинский клуб намерен использовать опцию о выкупе, которая указана в договоре аренды. «Спартак», в свою очередь, сохранит за собой право на обратный выкуп, однако за куда более ощутимую сумму.

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Горнолыжники из Московской области покорили пьедестал турнира «Серия PRO»
05 декабря 2024, 14:16

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представители Московской области Семён Ефимов и Александр Хорошилов заняли первое и второе места на профессиональных соревнованиях «Серия PRO» по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Действующий обладатель Кубка России Семён Ефимов завоевал золотую медаль в дисциплине «слалом», показав в результат в 1 минуту 36,93 секунды.

Второй результат с отставанием в 0,17 секунды продемонстрировал ещё один спортсмен из Подмосковья — Александр Хорошилов.

Бронзовая награда досталась Никите Алёхину из Камчатского края.

Первые профессиональные соревнования «Серия PRO» по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах проходили с 3 по 6 декабря в городе Кировск Мурманской области.Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
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