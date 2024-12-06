Пушкинские спортсмены взяли семь наград соревнований по всестилевому карате

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.
Юные спортсмены Пушкинского городского округа завоевали пять золотых и две серебряные медали на Открытом первенстве Щёлкова по всестилевому карате. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Ребята занимаются во Дворце спорта «Пушкино» у заслуженного тренера России Софьи Касьяновой. Поздравляем спортсменов и тренера с прекрасными результатами», – говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, в соревнованиях принимали участие более 500 спортсменов из разных городов Подмосковья и ближайших регионов России.
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