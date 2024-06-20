Подмосковная теннисистка Приданкина завоевала золото Игр БРИКС

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую медаль выиграла на международных Играх стран БРИКС теннисистка из Московской области Елена Приданкина, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Представительница Подмосковья Елена Приданкина участвовала в соревнованиях в составе сборной России — вместе со своими соотечественницами Екатериной Маклакановой и Полиной Кудерметовой. В первом финальном матче Полина Кудерметова одержала победу над представительницей Белоруссии Эвелиной Ласкевич, а Елена Приданкина выиграла у Дарьи Хомуцианской», — говорится в сообщении.По итогам встреч золото забрала российская сборная, серебро досталось белорусским спортсменкам, а бронзовую медаль завоевали теннисистки из Индии.
Теннисный турнир в рамках Игр БРИКС проходил в Казани с 12 по 19 июня.
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