Подмосковная гольфистка Молоканова победила на международных соревнованиях

Смерть латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего супруга Анны Седоковой, является большой потерей для мирового баскетбола и Латвии. Об э том заявил экс-тренер спортсмена в подмосковном клубе «Химки» Римас Куртинайтис. По его словам, баскетболист был для него не только игроком, но и другом.