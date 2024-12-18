Подмосковная гольфистка Молоканова победила на международных соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменка из Московской области Алиса Молоканова одержала победу на международных соревнованиях по гольфу в Дубае, где выступала в составе российской сборной, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Алиса Молоканова победила в личном первенстве. Второе место заняла спортсменка из Великобритании Хол Имонжен. А бронзовую медаль завоевала представительница Индии Суд Ананья», — говорится в сообщении.Международные соревнования по гольфу в Дубае проходили с 9 по 15 декабря.
В подмосковном Минспорта также напомнили, что осенью текущего года Алиса Молоканова одержала победу на турнире серии GEM International Amateur Golf TOUR 2024 и выиграла бронзовую медаль на турнире Tommy Fleetwood International Pathway Series.
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