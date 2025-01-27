Сборная Подмосковья завоевала медаль Кубка России по конькобежному спорту

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Бронзовую медаль завоевала команда Московской области в смешанной эстафете на четвёртом этапе Кубка России по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Команда Подмосковья поднялась на третью ступень пьедестала почёта в смешанной эстафете на 2000 метров с результатом 2 минуты 45 секунд. Золотую медаль в этой дисциплине завоевала команда Челябинской области, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 42,3 секунды. Второе место с результатом 2 минуты 43,2 секунды заняла команда их Ярославской области», — говорится в сообщении.В сборную Московской области вошли Фаиля Аймалетдинова, Яко Шуляк, Анастасия Данилова, Павел Конычев и Дарья Краснокутская. Соревнования проводились в Саранске 24-26 января.
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