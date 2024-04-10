Тренер Силкин объяснил отсутствие интриги в РПЛ

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Российский тренер Сергей Силкин заявил, что в РПЛ нет интриги, поскольку уже очевидно, что «Зенит» первенство не уступит.
«Я думаю, что особо то интриги в РПЛ и нет – «Зенит» никому не отдаст чемпионство. Они спокойно доведут дело до победы. Да, «Краснодар» навяжет им борьбу, но неизвестно, смогут ли они с Мусаевым до конца оказывать давление на «Зенит». «Динамо» свой шанс упустили», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Силкин.
Отмечается, что до завершения РПЛ осталось клубам осталось провести по восемь матчей.
Ранее бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак высказал мнение о том, что команда одержит победу в матче с «Краснодаром».
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