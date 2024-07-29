Подмосковная гребчиха Новыш взяла шесть медалей Кубка сильнейших и первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Марина Новыш из Подмосковья завоевала две золотые, серебряную и бронзовую награды первенства России по гребному спорту, а также два золота на всероссийском Кубке сильнейших. Соревнования прошли в Сергиево-Посадском городском округе, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«На первенстве страны Новыш из Бронниц показала лучший результат в дисциплинах «слалом С-1ж» и «слалом К-1ж». Также она стала второй в командной гонке на байдарках-одиночках в тройке с Елизаветой Рябиковой и Татьяной Глумовой. Те же спортсменки выиграли бронзу в командной гонке в каноэ-одиночках. Крометого, 21-летняя Новыш заняла два первых места на Всероссийском турнире «Кубок сильнейших» в «слаломе С-1ж» и «слаломе С-1м» среди взрослых спортсменов», – говорится в сообщении.Бронзу Кубка сильнейших взял ещё один подмосковный спортсмен – Игорь Михайлов. Он выступал в дисциплине «слалом С-1м».
Первенство России и всероссийский турнир «Кубок сильнейших» по гребному спорту были организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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