Подмосковная гребчиха Новыш взяла шесть медалей Кубка сильнейших и первенства России

Провал россиян на Олимпиаде в Париже прокомментировал депутат ГД и бывший чемпион мира по версии Всемирной ассоциации бокса (WBA) Николай Валуев в беседе с РИА Новости. По его словам, никто из лидеров сборной России на мероприятие не поехал. Парламентарий также призвал спортсменов не обижаться на реакцию соотечественников из-за их решения выступать во Франции в нейтральном статусе.