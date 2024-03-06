Подмосковная команда «Химик» вышла во второй раунд плей-офф Кубка Петрова

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда хоккейного клуба «Химик» из подмосковного Воскресенска победила «Буран» из Воронежа и вышла во второй раунд плей-офф Кубка Петрова, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Шестой матч первого раунда плей-офф Всероссийской хоккейной лиги проходил на стадионе «Юбилейный» в Воронеже. Хоккеисты «Химика» обыграли «Буран» со счётом 4:2 и обеспечили себе выход во второй раунд», — говорится в сообщении.Во второй раунд плей-офф Кубка Петрова вышли также представители тульского клуба «АКМ», команда «Сокол» из Красноярска, «Нефтяник» из Альметьевска и «Рубин» из Тюмени».
В министерстве напомнили, что в настоящее время хоккейный клуб «Химик» является действующим обладателем Кубка Петрова.
Читайте также:
Евгений Бушманов: «Спартак» может бороться за медали без Промеса
Подмосковные волейболисты стали серебряными призерами первенства России
Экс-полузащитник ФК «Зенит» Зырянов рассказал о нововведении в работе арбитров
Лев Каштанов