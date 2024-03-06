Подмосковные волейболисты стали серебряными призерами первенства России

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«В соревнованиях принимали участие 48 команд — 24 мужские и 24 женские из 20 регионов России. Первенство России стало первым в 2024 году крупным турниром по пляжному волейболу. Московскую область представляли спортсмены Павел Григорьев и Кирилл Хвостов. В финальном матче за первое место подмосковная команда уступила хозяевам турнира — дуэту из Анапы», — поделились в пресс-службе.
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