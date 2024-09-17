Подмосковная команда «Металлург» стала чемпионом России по мотоболу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золото чемпионата России по мотоболу завоевала команда «Металлург» из подмосковного Видного, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В последних матчах турнира подмосковные спортсмены выиграли у команды «Колос» из Ставропольского края со счётом 3:1 и у команды «Агрокомплекс» из Краснодарского края со счётом 8:1», — говорится в сообщении.Кроме того, особо был отмечен игрок «Металлурга» Тимофей Гусарев: его признали лучшим бомбардиром финальной серии игр чемпионата.
Всего в чемпионате приняли участие семь команд, соревнования проводились с 26 апреля по 16 сентября.
В министерстве напомнили, что мотобольный клуб «Металлург» был основан в 1972 году. У него на счету 35 побед в чемпионатах СССР и России, 38 Кубков России, а также Кубок европейских чемпионов, завоёванный в 1995 году во Франции.
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