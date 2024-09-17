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Подмосковная команда «Металлург» стала чемпионом России по мотоболу

17 сентября 2024, 18:07
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Золото чемпионата России по мотоболу завоевала команда «Металлург» из подмосковного Видного, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В последних матчах турнира подмосковные спортсмены выиграли у команды «Колос» из Ставропольского края со счётом 3:1 и у команды «Агрокомплекс» из Краснодарского края со счётом 8:1», — говорится в сообщении.
Кроме того, особо был отмечен игрок «Металлурга» Тимофей Гусарев: его признали лучшим бомбардиром финальной серии игр чемпионата.



Всего в чемпионате приняли участие семь команд, соревнования проводились с 26 апреля по 16 сентября.

В министерстве напомнили, что мотобольный клуб «Металлург» был основан в 1972 году. У него на счету 35 побед в чемпионатах СССР и России, 38 Кубков России, а также Кубок европейских чемпионов, завоёванный в 1995 году во Франции.

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#чемпионат россии
#золото
#медали
#минспорта мо
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Комментатор Майков заявил о сильных новичках в ЦСКА
17 сентября 2024, 18:22

Фото: iStock/vchal

Комментатор Филипп Майков заявил, что хоккейный клуб ЦСКА обзавёлся сильными новыми игроками после насыщенной трансферной кампании, что значительно увеличивает шансы команды на успешное выступление в КХЛ.
«ЦСКА привёз целый десант, это интересно, потому что думать, что раз эти парни не закрепились в НХЛ, они слабые игроки – неправильно. Тот же Искаков, если бы он потерпел и остался, заслужил бы свой шанс, но он ждать не захотел, и, наверное, это правильное решение. С Афанасьевым, с Охотюком, с Просветовым то же самое. А Просветов – один из главных кандидатов на звание лучшего», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Майков.

А хоккейный эксперт и комментатор Артем Батрак назвал «Спартак» лучшей командой по итогу двух недель КХЛ.

«Если бы «Локомотив» не проиграл «Нефтехимику», то ярославская команда была бы лучшей по итогам первых двух недель чемпионата. Поэтому лучший — «Спартак». Потом идут «Локомотив», «Нефтехимик», «Трактор» и «Авангард». «Спартак» — просто веселый. «Локомотив» не поменялся, по сравнению с прошлым сезоном, а только добавил», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Батрак.

Ранее Филипп Майков высказал мнение о том, что в рамках КХЛ ЦСКА будет тяжело конкурировать с «Локомотивом».

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#спорт
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#кхл
#мнение
#хоккей
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Комментатор Майков раскрыл, кто может доставить сложности ЦСКА в КХЛ
Комментатор Майков: ЦСКА будет тяжело конкурировать с «Локомотивом»
17 сентября 2024, 18:11

Фото: iStock/FotografieLink

Комментатор Филипп Майков высказал мнение о том, что в рамках КХЛ ЦСКА будет тяжело конкурировать с «Локомотивом».
«ЦСКА — команда, нацеленная на результат, и он заключается в одном единственном. У них действительно крепкий состав. Я думаю, это плей-офф железный, и дальше первого раунда они смогут зайти. Но вот с «Локомотивом» на Западе тягаться будет сложно. «Локомотив» получил моральный опыт, закалку. Думаю, «Локомотив» в сравнении со всеми остальными остается главным фаворитом сезона», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Майков.

А хоккейный эксперт и комментатор Артем Батрак перечислил команды в КХЛ, разочаровавшие в этом сезоне. К ним он отнёс московское «Динамо», а также «Торпедо».

«На Востоке это «Металлург» и «Ак Барс». В Магнитогорске травмы и т. д., но чемпион находится не там, где он должен быть. «Металлург» пока не играет так, как может. «Ак Барс» тоже буксует. В этой команде пока нет какой-либо химии, за исключением первого звена Барабанов — Петан — Яшкин и таких людей, как Кателевский и Дыняк», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Батрак.

Ранее бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР сезона-1970/1971 Константин Меньшиков объяснял тяжёлое начало сезона КХЛ армейцев Петербурга большой ротацией.

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#спорт
#кхл
#травмы
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БОКСЗАБЕГ на пляже Серпухова соберёт более 6 тыс. участников и болельщиков
17 сентября 2024, 16:18

Фото: туристический портал МО

Жители Подмосковья смогут принять участие в туристическом событии БОКСЗАБЕГ, которое пройдёт на городском пляже Серпухова 21 сентября под слоганом «Беги вдоль Оки».
Всего ожидается более 6 тыс. гостей и участников, сообщил «Радио 1» организатор мероприятия Александр Ткачук.
«На данный момент у нас есть предварительные регистрационные данные, которые говорят нам о 6 тыс. участников. Но мероприятие построено так, что мы совершенно спокойно примем более 10 тыс. Всем будет, чем заняться, места у нас много», – заверил он.
Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры и туризма Московской области и Федерация бокса России. Забег родился три года назад по инициативе жителей города.

Фото: туристический портал МО

«Первый забег возник стихийно, на старт вышли всего 150 участников. Но инициатива была замечена, и мы регулярно стали проводить мероприятие, вывозили его в Сочи, Челябинск, Киров, Екатеринбург и даже в Душанбе. Участников оно привлекло необычным форматом. Все забеги обычно заканчиваются финишем, а наша программа построена иначе. После окончания утренней части мы переходим к спортивным и оздоровительным конкурсам, играем в командные игры, занимаемся ГТО-дисциплинами, проводим турниры по перетягиванию каната, нестандартные состязания. Это баскетбол, настольный теннис, скакалка и чеканка мяча», – рассказал Ткачук.
Фото: туристический портал МО

В финале забега, по его словам, участников ждёт концертная программа, на которую приглашены известные исполнители. Она начнётся в полдень и продлится до конца мероприятия. Можно будет потанцевать, послушать Минаева, группу «Моя Мишель» и других исполнителей.
«Таким образом, это полноценный фестиваль, который носит название БОКСЗАБЕГ. Не забыли мы и о детях. Для них у нас отдельные активности. Это привычные всем классики, резиночки, лабиринты и современные игры», – отметил собеседник «Радио 1».
БОКСЗАБЕГ проходит на бесплатной основе и не ограничен количеством участников. Любой может зарегистрироваться как заранее, по ссылке, так и непосредственно перед мероприятием.

Фото: туристический портал МО

«Дистанции у нас небольшие. Любой здоровый человек со справкой от терапевта может принять участие. Те, кто покажет лучшие результаты, получат награды, как и победитель в каждой из категорий, а их у нас 23. В конце по итогам забега призёры обязательно получат подарки от спонсоров и партнёров», – добавил Александр Ткачук.
Он подчеркнул, что на каждом мероприятии будет локация Федерации бокса России. Можно будет, в том числе посмотреть показательное выступление – боксёры выступят в необычном формате, прямо на песке.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Мероприятие пройдёт на городском пляже. Забег стартует в 10:30, номера и стартовые пакеты начнут выдавать в 7:00. На пляже участников забега, болельщиков и любителей активного образа жизни ждут в полдень. А завершится фестиваль в 20:00.

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#спорт
#забег
#бокс
#серпухов
#зож
#подмосковье
#московская область
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На турнире «Бородино» в Можайске сборная Подмосковья по самбо завоевала 20 медалей
17 сентября 2024, 12:37

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены завоевали семь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей на Всероссийских соревнованиях по самбо и боевому самбо «Бородино», которые проходили в Можайском городском округе с 12 по 16 сентября, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Этот результат позволил сборной Московской области занять второе место в общем зачёте среди 35 регионов России.

Первое место заняли спортсмены из Москвы, а третье — представители Нижегородской области. Победители турнира получили право на присвоение звания «Мастер спорта России по самбо».

Первое место завоевали Варвара Мишечкина (Можайский г.о.), Богдан Усольцев (г.о. Реутов), Алексей Лагуткин (Одинцовский г.о.), Арсен Симонянц (г.о. Домодедово), Александр Генералов (г.о. Мытищи), Виген Восканян (г.о. Королёв) и Гор Восканян (г.о. Королёв).

Серебряные медали получили Павел Сараев (г.о. Пушкинский), Данила Данилочкин (Одинцовский г.о.), Артём Шеткин (г.о. Королёв), Максим Оленевский (г.о. Серпухов) и Нодар Джариашвили (г.о. Лыткарино).

Почётное третье место заняли: Эвелина Петрова (г.о. Королёв), Мария Егорова (Можайский г.о.), Максим Макушкин (г.о. Воскресенск), Сергей Никулин (г.о. Воскресенск), Давид Ширинян (г.о. Воскресенск), Рустам Какаджанов (г.о. Воскресенск), Геннадий Мельников (Можайский г.о.) и Савелий Солдатенков (г.о. Королёв).

Турнир проходил в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Арсенал», который был открыт месяц назад, 17 августа.

Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#медали
#турнир
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#соревнования
#спортсмены
#самбо
#можайск
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Подмосковная велосипедистка Ушакова стала чемпионкой России
17 сентября 2024, 11:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Александра Ушакова одержала победу на чемпионате России по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк», сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«По итогу многодневной гонки представительница Подмосковья Александра Ушакова показала лучшее время. Она опередила соперниц из Москвы и Челябинской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соревнования проводились в четыре этапа. На первом этапе спортсмены участвовали в индивидуальной гонке на время, на втором и третьем этапах — в кантри-кроссах, а четвёртый этап представлял собой гонку-марафон.

Чемпионат России по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк» проводился в посёлке Псебай Краснодарского края с 11 по 16 сентября.

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Раменские гимнастки выиграли пять наград на соревнованиях по эстетической гимнастике

Кёрлингисты из Московской области завоевали медали Кубка России

В Одинцовском районе состоялся VI Фестиваль волейбола
#минспорта мо
#велоспорт
#чемпионат россии
#медаль
#московская область
#подмосковье
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Раменские гимнастки выиграли пять наград на соревнованиях по эстетической гимнастике
17 сентября 2024, 11:42

Фото: пресс-служба администрации городского округа Раменский

В большом спортивном комплексе «Борисоглебский» одновременно проходили соревнования различного уровня: чемпионат и первенство Московской области, а также турнир на призы областной Федерации эстетической гимнастики, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
Более 350 гимнасток из 10 городов Подмосковья, Москвы и Челябинска приняли участие в мероприятии. Город Раменское предоставил 7 команд спортивной школы «Раменское».

По результатам соревнований первенства Московской области победителями стали две команды: «Сонет-Гусары» (тренер Мария Киселёва) в категории «девочки 8–10 лет» и «Сонет-Виват» (тренер Екатерина Ефремова) в возрастной группе «девочки 10–12 лет». Также бронзовые награды завоевала команда «Сонет-Сюита» (тренер Татьяна Солонцева) в юниорской группе 12–14 лет.

На турнире на призы федерации эстетической гимнастики Московской области среди самых маленьких гимнасток (девочки 6–8 лет) лучшей стала команда «Вива-Сонетики» (тренер Екатерина Ефремова). Команда «Сонет-Конфетти» (тренер Мария Киселёва) завоевала бронзовые медали среди девочек 8–10 лет.

Таким образом, спортсменки из Раменского ещё раз подтвердили своё лидерство в эстетической гимнастике. Эта дисциплина возникла на стыке спорта и искусства, и Раменское стало одним из первых городов России, где эстетическая гимнастика начала активно развиваться.

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#раменское
#гимнастика
#награды
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Кёрлингисты из Московской области завоевали медали Кубка России
17 сентября 2024, 11:24

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали Кубка России по кёрлингу среди смешанных пар выиграли два подмосковных дуэта, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На высшую ступень пьедестала поднялась команда «Московская область-1» в составе Анастасии Москалёвой и Кирилла Суворова. Серебряную медаль завоевали Дарья Морозова и Михаил Васьков, составившие команду «Московская область-2». А бронзу турнира выиграли представители Иркутской области», — говорится в сообщении.
Всего в соревнованиях принимали участи 20 команд из семи регионов России: Подмосковья, Москвы, Удмуртии, Санкт-Петербурга, Иркутской области, Красноярского края и Новосибирской области. Турнир проходил в Новосибирске с 11 по 16 сентября.

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В Одинцовском районе состоялся VI Фестиваль волейбола

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#кёрлинг
#кубок россии
#медали
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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В Одинцовском районе состоялся VI Фестиваль волейбола
17 сентября 2024, 10:25

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Одинцовском районе прошёл VI Фестиваль волейбола, в котором участвовали 28 смешанных команд школьников, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования состоялись на Центральном стадионе, где юные спортсмены 2010–2011 годов рождения играли на специально оборудованных семи мобильных волейбольных площадках, размещённых на футбольном поле.

Активную поддержку участникам оказали волейболистки профессионального клуба «Заречье-Одинцово» и спортсменки из Училища олимпийского резерва № 2 Московской области.

По итогам турнира первое место заняла команда Одинцовской лингвистической гимназии, второе место — ученики гимназии Святителя Василия Великого, а третье — сборная школы «КвантУм» из Звенигорода.

Организаторами мероприятия стали группа компаний «Садовое кольцо», «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 6», администрация Одинцовского района, Московская областная федерация волейбола и гимназия Святителя Василия Великого.

VI Фестиваль волейбола прошёл в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#фестиваль
#соревнования
#спортсмены
#одинцово
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В Московской области на старт финальной «Гонки героев» вышли свыше 3,5 тысяч атлетов
17 сентября 2024, 10:05

Министерство физической культуры и спорта Московской областиФото:

В Дмитровском районе завершилось традиционное мероприятие «Гонка героев». Более 3,5 тысячи участников собрались на финальном старте на территории горнолыжного комплекса имени Леонида Тягачёва, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Для спортсменов была подготовлена трасса длиной 9,5 километров с различными препятствиями: рукоходами, водными преградами, вертикальными и наклонными заборами, канатами, траншеями и другими.

Участники могли выбрать командный или массовый зачёт. Также был проведён корпоративный забег с участием 150 команд, а 14 коллективов соревновались в рамках корпоративного чемпионата.

В последний день сезона также прошли суперфинал «Гонки героев» с участием сильнейших спортсменов и всероссийские соревнования среди членов сборной России по гонкам с препятствиями.

«Сезон прошел отлично, у нас рекордное количество участников по всем регионам, появились две новые локации — Омск и Волгоград. Количество желающих растет, и мы просто не умещаемся в световой день, поэтому в этом году мы провели двухдневную гонку в Санкт-Петербурге и Москве. Следующий претендент на двухдневную гонку — это Казань. Будем и дальше практиковать такой формат и продолжим удивлять любителей спорта в следующем сезоне», — отметил руководитель проекта «Гонка Героев» Игорь Кактыш.
Мероприятие организовано и проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
#гонка героев
#спортсмены
#подмосковье
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