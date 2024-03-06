Подмосковная команда примет участие в борьбе за Кубок России по интерактивному баскетболу

Фото: пресс-служба Минспорта мО
Участницей регулярного этапа четвёртого Кубка России по интерактивному баскетболу станет команда из Подольска TheSopranos, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Всего в играх турнира будут участвовать 12 команд из девяти регионов России. Соревнование будет проводиться в два этапа: регулярный сезон, который состоится в период с 6 марта по 24 апреля, и «Финал четырёх», назначенный на 27 – 28 апреля. В финал попадут четыре лучшие команды по итогам регулярного сезона. Полуфинальные игры будут проводиться до двух побед, третье место разыграют до одной победы, финал — до трёх побед», — говорится в сообщении.Соревнования будут проводиться в формате интерактивного баскетбола PRO-AM 5v5. Игровой средой станет симулятор баскетбола — игра NBA 2K24 (Next Gen). Команда-победитель получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей, второе место принесёт команде 60 тысяч рублей, третье — 40 тысяч.
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