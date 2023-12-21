Подмосковная команда стала дважды бронзовым призером на международном турнире по дзюдо

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Сборная Подмосковья по дзюдо дважды заняла третье командное место на международном турнире имени Тагира Хайбулаева. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международные соревнования по дзюдо, которые были приурочены к к 10-летию победы на Олимпийских играх в Лондоне Заслуженного мастера спорта России Тагира Хайбулаева прошли в Санкт-Петербурге.
Свыше 1700 спортсменов из 60 регионов России, а также Греции, Монголии, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии приняли участие в турнире.
Сборная Московской области по итогам турнира завоевала два третьих места в общекомандном зачёте, уступив сборным командам Москвы и Санкт-Петербурга.
Также в зачете среди федеральных округов Центральный федеральный округ по баллам удостоился двух первых мест.
Стоит отметить, что в личных зачетах спортсмены Московской области выиграли семь золотых, одну серебряную и семь бронзовых медалей.
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Свыше 1700 спортсменов из 60 регионов России, а также Греции, Монголии, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии приняли участие в турнире.
Также в зачете среди федеральных округов Центральный федеральный округ по баллам удостоился двух первых мест.
Стоит отметить, что в личных зачетах спортсмены Московской области выиграли семь золотых, одну серебряную и семь бронзовых медалей.
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Мира Полтева