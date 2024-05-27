Подмосковная команда стала серебряным призером чемпионата России по регби-7

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
РК «ВВА-Подмосковье» стала серебряным призером седьмого тура чемпионата России по регби-7. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Седьмой тур чемпионата России по регби-7 прошел с 25 по 26 мая в Красноярске на стадионе «Красный Яр».
На данный момент команда «ВВА-Подмосковье» расположился на втором месте с 126 набранными очками и стала серебряным призером турнира.
По итогам всех дней соревнований лучшим игроком стала Алёна Ананьева из команды «ВВА-Подмосковье».
Читайте также:
В Подмосковье состоится международный благотворительный турнир по гольфу
Более двух тысяч спортсменов приняли участие в шествии от выставки «Россия»
Станция для занятия сапбордингом откроется в Подмосковье
«В первый день регбистки из Московской области со счетом 19:0 обыграли команду «Красный Яр», во втором матче одержали победу над командой «Витязь». Третье противостояние со спортсменками из «Кубани» завершилось ничьей. В рамках четвертьфинальной стадии плей-офф, подмосковные спортсменки обыграли «Зилант» и «Енисеем-СТМ», — поделились в министерстве.
На данный момент команда «ВВА-Подмосковье» расположился на втором месте с 126 набранными очками и стала серебряным призером турнира.
По итогам всех дней соревнований лучшим игроком стала Алёна Ананьева из команды «ВВА-Подмосковье».
Читайте также:
В Подмосковье состоится международный благотворительный турнир по гольфу
Более двух тысяч спортсменов приняли участие в шествии от выставки «Россия»
Станция для занятия сапбордингом откроется в Подмосковье
Мира Полтева