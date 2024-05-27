В Подмосковье состоится международный благотворительный турнир по гольфу

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В Нахабино 1 июня состоится XXVIII Международный благотворительный турнир по гольфу. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
Турнир приурочен к Международному дню защиты детей.
Кроме соревнований, для участников акции пройдет праздничный фестиваль семьи и детства с обширной развлекательной и познавательной программой.
Турнир направлен на популяризацию гольфа в России, который включен в школьную программу по физкультуре и привлечении внимания к проблемам нуждающихся в помощи детей.
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«В турнире примут участие профессиональные гольфисты и любители, иностранные дипломаты, российские политики и бизнесмены. Собранные благотворительные средства будут направлены в Фонд Хабенского, фонды «Важные люди» и «Дом с маяком», а также фонд помощи хосписам «Вера», — поделись в пресс-службе.
Кроме соревнований, для участников акции пройдет праздничный фестиваль семьи и детства с обширной развлекательной и познавательной программой.
Турнир направлен на популяризацию гольфа в России, который включен в школьную программу по физкультуре и привлечении внимания к проблемам нуждающихся в помощи детей.
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Мира Полтева