Подмосковная команда впервые завоевала Кубок России по киберхоккею

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда из Подмосковья Vityaz впервые одержала победу на Кубке России по киберхоккею в формате 6х6, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Финальный матч состоялся между подмосковной командой Vityaz и представителями самого титулованного и одного из старейших российских клубов игры NHL – RustyX. Команда Vityaz завоевала лидерство в основное время, переломить это овертайме спортсменам RustyX.не удалось и матч завершился со счётом 4:3 в пользу представителей Московской области», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что Кубок России по киберхоккею 6х6 проводится в классическом кубковом формате. Он завершает з сезон чемпионата страны. В соревнованиях принимают участие все команды страны.
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