Подмосковные самбисты завоевали медали всероссийских игр Александра Невского

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые медали завоевали юные самбисты из Московской области на всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского для спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На высшую ступень пьедестала поднялась Анастасия Гордеева из городского округа Королёв, выступавшая в весовой категории до 47 килограммов. Вторую золотую медаль Подмосковью принёс спортсмен из Лыткарина Максим Макеев, она сражался в весовой категории до 54 килограммов», — говорится в сообщении.Отмечается, что такой результат позволил сборной Московской области занять первое место в общекомандном зачёте. Всего в соревнованиях участвовали спортсмены из 68 регионов России, а также из Белоруссии.
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