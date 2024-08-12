Подмосковная команда завоевала медаль чемпионата России по высшему пилотажу

33-й чемпионат России по высшему пилотажу в классе Unlimited состоялся на аэродроме Большое Грызлово в Серпухове, по итогам чемпионата команда из Московской области заняла втрое место в общем зачёте, передаёт корреспондент Мария Панина.
«Участие в соревнованиях приняли 14 спортсменов, они выступали на своих самолётах. В течение нескольких дней соревнований спортсмены выполняли различные комплексы фигур высшего пилотажа — «мёртвую петлю», «штопор», «бочку» и другие. В командном зачёте золото чемпионата завоевала столичная команда, серебро досталось Подмосковью, а бронза — пилотам из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.В индивидуальном зачёте победил Михаил Мамистов, второе место заняла Светлана Капанина, третье — Василий Плотников.
Чемпионат проводился с 7 по 11 августа.
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