Жителям Подмосковья предложили посмотреть суперфинал «Битвы роботов» онлайн

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Суперфинал международного чемпионата «Битва роботов» состоится в Казани в рамках мультиспортивного турнира «Игры будущего», наблюдать за происходящим жители Московской области смогут в режиме реального времени через онлайн-трансляцию, организованную на платформе «ВКонтакте», сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
«Участниками суперфинала станут 15 сильнейших компаний из России, Казахстана, Белоруссии, Индии, Чили, Китая, Эквадора, Ирана, ОАЭ и Бразилии. (…) От России в чемпионате будут участвовать семь команд», — отмечается в сообщении.Битвы в рамках суперфинала будут проводиться 24 февраля с 15:30 до 17:30, 25 февраля с 15:30 до 16:40, а также вечером 26 февраля — с 19:00 до 21:30.
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