Подмосковная команда завоевала медали всероссийских соревнований по метанию ножа

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три золотые и одну серебряную медаль завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате и первенстве России по спортивному метанию ножа, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Серебряную медаль в копилку областной сборной принёс Матвей Евланов по итогу соревнований на дистанции четыре метра среди юношей 14-15 лет.«Золотые медали завоевали представительницы Подмосковья Александра Колесникова в состязаниях на дистанциях три и пять метров среди девушек 16-17 лет, а также Варвара Солдаткина среди женщин на дистанции три метра», — говорится в сообщении.
В общекомандном зачёте среди спортсменов 12-17 лет Московская область заняла третье место.
Соревнования проводились в Санкт-Петербурге с 25 по 30 сентября, в них приняли участие свыше 400 спортсменов.
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