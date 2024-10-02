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Самбисты из Подмосковья завоевали шесть медалей первенства России

02 октября 2024, 13:59
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по боевому самбо среди юношей 16-18 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль подмосковной команде принёс самбист из Королёва Отарий Гиоргадзе, выступающий в категории до 71 килограмма. В этой же категории бронзовую награду получил ещё один королёвский спортсмен — Никита Харыбин», — говорится в сообщении.
Серебряные медали завоевали Матвей Смирнов из Воскресенска в весовой категории свыше 98 килограммов и Амин Ермолаев из Королёва в категории до 64 килограммов. И ещё две бронзовые медали в копилку областной сборной положили Александр Генералов из Мытищ в весовой категории до 88 кг и Владислав Лисаев из Королёва в весовой категории до 98 кг.



Такой результат позволил сборной Московской области занять второе место в общекомандном зачёте турнира.

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#московская область
#подмосковье
«Русский балет» представил на гастролях Китае произведения Чайковского
02 октября 2024, 13:13

Фото: Александр Филькин

В Китае проходят гастроли Московского областного государственного академического театра «Русский балет», рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области. Выступление организованы в рамках российско-китайского фестиваля, посвящённого 75-летию образования КНР.
«Фестивальные выступления театра с успехом идут в Пекине, Шанхае, Шэньчжене, Ухане, Гуаньчжоу и других городах Китая. Русская балетная классика очень популярна в этой стране. Балеты «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» Петра Чайковского – самая востребованная программа. Спектакли проходят при полном аншлаге. Зрители овациями поддерживают технически сложные партии, каскады фуэте и безукоризненную слаженность кордебалета», – отметил в ведомстве.
После возвращения из Китая «Русский балет» представит уникальную авторскую постановку народного артиста СССР Вячеслава Гордеева «Девушка и Дракон». Балет, в котором участвует почти вся труппа, создан рамках перекрёстного Года культуры Китая и России.

Обновлённая редакция балета будет показана 30 октября на сцене Губернского театра.

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#подмосковье
#московская область
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В Реутове прошёл турнир по паралимпийским видам спорта
02 октября 2024, 09:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В Реутове в ДК «Мир» состоялся спортивный турнир, приуроченный к Паралимпийским играм. В мероприятии приняли участие члены реутовского и балашихинского отделений Всероссийского общества, участники клуба «Риск-М» из Реутова и студенты с ограниченными возможностями здоровья из колледжа «Энергия», сообщает пресс-служба администрации г. о. Реутов.
Общее количество участников составило 50 человек. Соревнования проводились по паралимпийским видам спорта, таким как настольный теннис, корнхол, шаффлборд и джакколо.

«Любые виды реабилитации, особенно спортивные, очень важный фактор в восстановлении людей с инвалидностью. Ведь спорт – это не только здоровье, но и эмоции и хорошее настроение», — отметила руководитель реутовского отделения ВОИ Людмила Борзенкова.
Накануне реутовчанин Юрий Головин одержал победу над Леонидом Шевчиком из Москвы, участником четырёх Паралимпиад, на чемпионате России по теннису на колясках со счётом 4:3 и вышел в четвертьфинал.

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#московская область
#реутов
#паралимпийские игры
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Самбисты из Серпухова завоевали пять медалей престижного турнира
01 октября 2024, 20:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Юные спортсмены из Серпухова завоевали пять медалей на открытом турнире по самбо среди мальчиков и девочек 2008-2016 годов рождения «САМБО MASTER KIDS». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Воспитанники спортивной школы «Русский медведь» показали отличные результаты. Золото завоевали Артём Комаров и Энри Арутюнян. Александра Нефёдова заняла второе место. А Илья Корнилов и Тихон Олейников стали бронзовыми призёрами», – отметили в администрации.
Там отметили, что юных самбистов тренируют Мария Ермилова и Сергей Смирнов.

Турнир состоялся в городе Щёкино Тульской области.

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#награды
#подмосковье
#московская область
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Авербух объяснил падение интереса россиян к фигурному катанию
01 октября 2024, 20:06

Фото: iStock/KinoMasterskaya

Призёр Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух заявил, что в России падает интерес к фигурному катанию во многом из-за отсутствия международных соревнований.
«В России большой интерес к фигурному катанию. Но он все равно падает, потому что нет международных соревнований, нет новых героев в нашем фигурном катании. Наша индустрия живёт, работает, поставлены на поток ледовые шоу. Но для привлечения большего интереса нам не хватает побед на мировой арене. Люди в стране хотят видеть свежих чемпионов», — высказал своё мнение в беседе с Metaratings.ru Авербух.

Ранее генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявлял, что с российской фигуристкой Камилой Валиевой обращались как с подопытным кроликом.

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#соревнования
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Барбоза заявил о возможности Соболева стать большой фигурой в «Зените»
01 октября 2024, 19:57

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Агент Паулу Барбоза высказал мнение о том, что нападающий Александр Соболев имеет шансы и данные для того, чтобы стать крупной фигурой в «Зените».
«Александр может стать влиятельной фигурой для «Зенита». Мои слова могут быть спорными, но у него есть все данные, чтобы стать большой фигурой. Если не считать его слова, как он себя вёл и весь процесс перехода, я все равно считаю его сильным игроком», – заявил в беседе с Metaratings.ru Барбоза.

Напомним, Александр Соболев подписал контракт с «Зенитом» на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее футбольный агент Паулу Барбоза заявлял, что Миралем Пьянич перешёл в ЦСКА с целью вернуться в Европу.

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#рпл
#футбол
#спортсмены
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Масалтин: Матч Кубка России между «Динамо» и «Спартак» будет непредсказуемым
01 октября 2024, 19:44

Фото: iStock/master1305

Бывший футболист Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком», отметив, что игра будет непредсказуема.
«Думаю, команды будут играть полурезервными составами. На первый план выйдет мастерство резервистов. Мы видели, что резервные составы хороши у «Спартака» и «Динамо». Матч получится непредсказуемым. Думаю, команды не будут играть от обороны», — допустил в беседе с Газета.ру Масалитин.

А бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказал мнение о том, что игры в первых десяти турах нового сезона РПЛ даются «Спартаку» довольно тяжело.

«Обычно к десятому туру уже становится понятно, что есть у команды. Станкович был футболистом высочайшего класса, но в позиционной атаке у «Спартака» не изменилось ничего. «Спартаку» эти матчи даются очень тяжело. Они практически не понимают, что делать, когда владеют мячом. «Спартак» за десять туров в этом компоненте должен был прибавить. Психологически Станкович — отличный мотиватор, особенно для такой команды», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Радимов.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказал мнение о том, что Александр Мостовой вряд ли станет главным тренером «Спартака».

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Часть строящегося в Реутове ФОКа введут в конце октября – начале ноября
01 октября 2024, 17:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Муниципальная часть ФОКа а Реутове, предназначенная для местной спортшколы, готова на 90%. Об этом заявил замглавы городского округа Владимир Покамин.
«Завершаются отделочные работы. Началась укладка паркета, который затем покроют лаком и начнут наносить разметку. ФОК планируется ввести в эксплуатацию в конце октября – начале ноября», – пояснил Покамин.
Остальная часть помещений, где будут расположены бассейн и фитнес-залы, по предварительным данным, заработает в конце начале февраля.
«Подрядчики работают качественно, стройнадзор постоянно их контролирует. Всё, что они делают, от раздевалок до трибун, согласовывают с нашим Управлением культуры и спорта», – заверил замглавы муниципалитета.
3 тыс. кв. м. откроют в ФОКе раньше других помещений спорткомплекса. Там будет работать самый большой спортивный зал в наукограде с высотой потолков порядка 10 м. С нём смогут бесплатно заниматься гимнасты, баскетболисты и волейболисты. Предусмотрена парковка на 200 мест.

Во второй части ФОКа будет работать фитнесс с закрытыми и открытыми круглогодичными бассейнами. В спорткомплексе будут зоны отдыха, тренажёры, комплекс бань, кафе и спортзалы. Общая площадь нового ФОКа составит 13 тыс. «квадратов». Он сможет принять до 2 тыс. посетителей за смену.

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Голболисты из Подмосковья завоевали Кубок Казахстана

Спортсменка из Московской области выиграла «бронзу» на чемпионате России по теннису

Юные туристы из Серпухова завоевали награды на соревнованиях в Туле
#реутов
#спорт
#физкультура
#фок
#строительство
#московская область
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Голболисты из Подмосковья завоевали Кубок Казахстана
01 октября 2024, 15:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотые медали открытого Кубка Казахстана завоевала команда голбольного клуба «Подмосковье», сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Команда из Московской области успешно прошла групповой этап с двумя победами и одним поражением. В полуфинале подмосковные спортсмены одержали верх над командой «Атырау» со счётом 12:2. А в финальной игре представители «Подмосковья» выиграли со счётом 15:10 у вице-чемпиона Казахстана — команды «Караганда», — говорится в сообщении.
Открытый Кубок Казахстана по голболу среди мужских команд проходил в городе Алматы с 26 по 30 сентября.

В областном Миснпорта также сообщили, что в ближайшие дни подмосковные голболисты отправятся в турецкий Кемер, где примут участие в международном турнире.

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#соревнования
#турнир
#минспорта мо
#московская область
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Сёмин усомнился в результатах опроса ВЦИОМ об отношении россиян к футболу
01 октября 2024, 15:33

Фото: iStock/jacoblund

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал результаты опроса ВЦИОМ о росте равнодушия россиян к футболу необъективными и вырванными из контекста.
«Не склонен считать результаты этого опроса объективными, считаю их вырванными из общего контекста. Популярность российского футбола никогда не упадёт! Люди любят эту игру, футбол развивается и всегда будет развиваться у нас в стране, и обязательно будут большие успехи», — пояснил в беседе с RT Сёмин.

Он добавил, что на самом деле заполненность стадионов во время многих матчей РПЛ сейчас практически полная.

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев также выразил удивление результатам опроса.

«Не знаю, откуда ВЦИОМ взял такую цифру. В России люди увлечены футболом. Интерес к российскому футболу не падает. Может, из-за того, что наши клубы не участвуют в международных соревнованиях, РПЛ стала незрелищной. Но не думаю, что 77% людей в России не любят футбол», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Дасаев.

Ранее бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин в комментарии скандала на в матче между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» заявил, что агрессия фанатов встречается повсеместно.

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#футбол
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