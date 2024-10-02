Самбисты из Подмосковья завоевали шесть медалей первенства России

В Реутове в ДК «Мир» состоялся спортивный турнир, приуроченный к Паралимпийским играм. В мероприятии приняли участие члены реутовского и балашихинского отделений Всероссийского общества, участники клуба «Риск-М» из Реутова и студенты с ограниченными возможностями здоровья из колледжа «Энергия», сообщает пресс-служба администрации г. о. Реутов.