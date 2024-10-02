Самбисты из Подмосковья завоевали шесть медалей первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по боевому самбо среди юношей 16-18 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль подмосковной команде принёс самбист из Королёва Отарий Гиоргадзе, выступающий в категории до 71 килограмма. В этой же категории бронзовую награду получил ещё один королёвский спортсмен — Никита Харыбин», — говорится в сообщении.Серебряные медали завоевали Матвей Смирнов из Воскресенска в весовой категории свыше 98 килограммов и Амин Ермолаев из Королёва в категории до 64 килограммов. И ещё две бронзовые медали в копилку областной сборной положили Александр Генералов из Мытищ в весовой категории до 88 кг и Владислав Лисаев из Королёва в весовой категории до 98 кг.
Такой результат позволил сборной Московской области занять второе место в общекомандном зачёте турнира.
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