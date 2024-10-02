В Реутове прошёл турнир по паралимпийским видам спорта

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
В Реутове в ДК «Мир» состоялся спортивный турнир, приуроченный к Паралимпийским играм. В мероприятии приняли участие члены реутовского и балашихинского отделений Всероссийского общества, участники клуба «Риск-М» из Реутова и студенты с ограниченными возможностями здоровья из колледжа «Энергия», сообщает пресс-служба администрации г. о. Реутов.
Общее количество участников составило 50 человек. Соревнования проводились по паралимпийским видам спорта, таким как настольный теннис, корнхол, шаффлборд и джакколо.
Накануне реутовчанин Юрий Головин одержал победу над Леонидом Шевчиком из Москвы, участником четырёх Паралимпиад, на чемпионате России по теннису на колясках со счётом 4:3 и вышел в четвертьфинал.
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«Любые виды реабилитации, особенно спортивные, очень важный фактор в восстановлении людей с инвалидностью. Ведь спорт – это не только здоровье, но и эмоции и хорошее настроение», — отметила руководитель реутовского отделения ВОИ Людмила Борзенкова.
Накануне реутовчанин Юрий Головин одержал победу над Леонидом Шевчиком из Москвы, участником четырёх Паралимпиад, на чемпионате России по теннису на колясках со счётом 4:3 и вышел в четвертьфинал.
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Дайана Хусинова