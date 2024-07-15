Подмосковная команда завоевала серебро первенства России по хоккею на траве

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко «послал в космос» депутатов, которые звонили ему и просили высказаться в поддержку бойкота Олимпиады. Об этом Плющенко рассказал во время выступления в лектории «Знание» на VK Fest.