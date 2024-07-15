Подмосковная команда завоевала серебро первенства России по хоккею на траве

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную медаль выиграла сборная Московской области на первенстве России по хоккею на траве среди девушек 12-14 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Подмосковная сборная одержала победы в четырёх играх, однако уступила сборной Татарстана. В итоге представительницы Татарстана завоевали золотую медаль, хоккеистки из Московской области — серебряную, а обладательницами бронзовой награды стала команда Пермского края», — говорится в сообщении.В министерстве также отметили, что лучшей нападающей первенства была признана спортсменка из подмосковной команды Валерия Жердяева.
Первенство страны по хоккею на траве среди девушек 12-14 лет проводилось в городе Крымск Краснодарского края с 7 по 14 июля.
Читайте также:
Более 1,7 тыс бегунов стартовали на полумарафоне «Сергиевым путём»
Сборная Подмосковья победила на всероссийских соревнованиях по хоккею на траве
Названы победители боксёрского турнира «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове
Лев Каштанов