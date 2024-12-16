Подмосковная лыжница Шибекина выиграла масс-старт на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Екатерина Шибекина из Московской области завоевала золотую медаль в дисциплине масс-старт на 20 км среди юниорок 21 года — 23 лет на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Представительница Подмосковья Екатерина Шибекина поднялась на высшую ступень пьедестала. Свою ближайшую соперницу — тюменскую лыжницу Ксению Шорохову — Екатерина опередила на 0,8 секунды. А третье место заняла спортсменка из Татарстана Эльвина Альтапова: её отставание от Екатерины составило 3,1 секунды», — говорится в сообщении.Всероссийские соревнования по лыжных гонкам проходят с 11 по 17 декабря в Тюмени. Участие в турнире принимают свыше 500 спортсменов в возрастных группах 19-20 лет и 21-23 года из 40 регионов России.
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Лев Каштанов