Турнир по синхронному плаванию собрал в Чехове более 300 участников

Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов
Свыше 300 спортсменов приняли участие в международном турнире по синхронному плаванию «Русская матрёшка», который в 15-й раз прошёл в Чехове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На турнир собрались представители России Армении, Белоруссии, Казахстана и Сингапура. Зрители увидели выступления девочек и мальчиков в возрасте до 13 лет.
По итогам соревнований сборная России завоевала множество наград в разных дисциплинах, подтвердив статус фаворита турнира.
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«На торжественном открытии присутствовали представители администрации муниципалитета, тренеры сборных по синхронному плаванию и другие гости. В преддверии Нового года к ребятам пришли сказочные персонажи: Снегурочка, Дед Мороз и символ соревнований – русская матрёшка. Вместе с детьми они зажгли новогоднюю ёлку», – говорится в сообщении.
По итогам соревнований сборная России завоевала множество наград в разных дисциплинах, подтвердив статус фаворита турнира.
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Лора Луганская