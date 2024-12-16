Спортсменка из Подмосковья взяла серебро чемпионата России по шорт-треку

Видео: пресс-служба Минспорта МО
Представительница Московской области Фаиля Аймалетдинова завоевала серебряную медаль на чемпионате России по конькобежному спорту в дисциплине шорт-трек, сообщает пресс-служба подмосковного Миинспорта.
«Фаиля Аймалетдинова показала второй результат на дистанции 1500 метров среди женщин. Золотая и бронзовая медали достались спортсменкам из Свердловской области», — говорится в сообщении.Фаиля Аймалетдинова заявила, что довольная своим результатом.
«Соревнования для меня прошли успешно, так как это взрослый чемпионат России, и я впервые вступила на пьедестал на таких серьезных соревнованиях», — сказала спортсменка.Чемпионат России по шорт-треку проводился в Челябинске с 12 по 15 декабря. Соревнования были приурочены к 20-летию ледового дворца «Уральская молния».
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