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Спортсменка из Подмосковья взяла серебро чемпионата России по шорт-треку

Видео: пресс-служба Минспорта МО

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Представительница Московской области Фаиля Аймалетдинова завоевала серебряную медаль на чемпионате России по конькобежному спорту в дисциплине шорт-трек, сообщает пресс-служба подмосковного Миинспорта.
«Фаиля Аймалетдинова показала второй результат на дистанции 1500 метров среди женщин. Золотая и бронзовая медали достались спортсменкам из Свердловской области», — говорится в сообщении.
Фаиля Аймалетдинова заявила, что довольная своим результатом.


«Соревнования для меня прошли успешно, так как это взрослый чемпионат России, и я впервые вступила на пьедестал на таких серьезных соревнованиях», — сказала спортсменка.
Чемпионат России по шорт-треку проводился в Челябинске с 12 по 15 декабря. Соревнования были приурочены к 20-летию ледового дворца «Уральская молния».

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Подмосковная лыжница Шибекина выиграла масс-старт на всероссийских соревнованиях
16 декабря 2024, 17:21

Екатерина Шибекина из Московской области завоевала золотую медаль в дисциплине масс-старт на 20 км среди юниорок 21 года — 23 лет на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Представительница Подмосковья Екатерина Шибекина поднялась на высшую ступень пьедестала. Свою ближайшую соперницу — тюменскую лыжницу Ксению Шорохову — Екатерина опередила на 0,8 секунды. А третье место заняла спортсменка из Татарстана Эльвина Альтапова: её отставание от Екатерины составило 3,1 секунды», — говорится в сообщении.
Всероссийские соревнования по лыжных гонкам проходят с 11 по 17 декабря в Тюмени. Участие в турнире принимают свыше 500 спортсменов в возрастных группах 19-20 лет и 21-23 года из 40 регионов России.

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#минспорта мо
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#медаль
#московская область
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Турнир по синхронному плаванию собрал в Чехове более 300 участников
16 декабря 2024, 15:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов

Свыше 300 спортсменов приняли участие в международном турнире по синхронному плаванию «Русская матрёшка», который в 15-й раз прошёл в Чехове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На турнир собрались представители России Армении, Белоруссии, Казахстана и Сингапура. Зрители увидели выступления девочек и мальчиков в возрасте до 13 лет.
«На торжественном открытии присутствовали представители администрации муниципалитета, тренеры сборных по синхронному плаванию и другие гости. В преддверии Нового года к ребятам пришли сказочные персонажи: Снегурочка, Дед Мороз и символ соревнований – русская матрёшка. Вместе с детьми они зажгли новогоднюю ёлку», – говорится в сообщении.
По итогам соревнований сборная России завоевала множество наград в разных дисциплинах, подтвердив статус фаворита турнира.

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#турнир
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#синхронное плавание
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В Подмосковье запустили цифровую базу по загруженности ФОКов
16 декабря 2024, 14:38

Фото: istockphoto.com/matimix

Работу по проверке и интенсификации работы ФОКов при помощи цифровых инструментов проводят в Московской области, о первых итогах этой программы рассказал в ходе совещания губернатор региона Андрея Воробьёва с главами областных ведомств и муниципалитетов министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов.
«Доступность, массовость спорта — это один из национальных приоритетов. Мы проводим в этом направлении весьма заметные мероприятия. Это и центральные стадионы, и подогрев футбольных полей, и наши ФОКи, бассейны, ледовые арены. И дальше будем строить, такой запрос есть», — отметил Андрей Воробьёв.
Для более оптимального использования спортивный инфраструктуры в регионе был запущен проект «50 умных ФОКов». Уже сейчас он показал, что есть потенциал для увеличения загрузки спортобъектов.

«Сейчас мы апробируем систему, чтобы научиться правильно считать загрузку наших спорткомплексов, чтобы мы могли принимать оперативные решения относительно дополнительной загрузки, вносить изменения и понимать, надо ли строить рядом дворец спорта. Первым этапом мы пошли по 50 ФОКам. Мы начали устанавливать камеры с искусственным интеллектом, которые могут анализировать и автоматически выдавать данные по загрузке», — сказал Дмитрий Абарёнов.
Он добавил, что показательные результаты введения цифрового учёта посещаемости дал химкинский ФОК «Юбилейный».

«На примере ФОКа «Юбилейный» в Химках мы видим на бумаге почти полную загрузку и 315 тысяч посещений в год, а по данным с видеокамер видно, что загрузка данного объекта — 63% и 200 тысяч посещений в год. Эта информация поводила перевести в ФОК уроки физкультуры из находящейся рядом школы. Потому что зал в ФОКе шикарный и он в эти часы стоял пустым», — пояснил Дмитрий Абарёнов.
Он добавил, что работа в этом направлении будет расширяться, а также рассказал, что уже сейчас в регионе запушен дашборд: онлайн-портал, в режиме реального времени показывающий степень загруженности того или иного ФОКа. Число спортивных учреждений, подключённых к этой системе, будет увеличиваться.

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Стало известно, почему сборная России не пропустила ни одного мяча в 2024 году
Кафанов: российские вратари провели чемпионат России на очень высоком уровне
16 декабря 2024, 13:28

Фото: iStock/FotografieLink

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, как вратарям национальной команды удалось не пропустить ни одного мяча за 2024 год — благодаря хорошей игре или слабым соперникам. По его словам, уровень оппонентов был разный, но в каждом матче возникали ситуации, когда вратари смогли отличиться и проявить себя.
«Если смотреть на весь год, то соперники были разного уровня. Российские вратари, которые получали вызов в сборную, провели этот чемпионат России на очень высоком уровне. <...> Ни в одном матче не было такой ситуации, которую пришлось разбирать бы с вратарями с точки зрения ошибок или их неправильных действий», — пояснил Кафанов в интервью Metaratings.ru.
Напомним, в 2024 году сборная России одержала победы в шести матчах подряд с общим счетом 34:0, что стало лучшим результатом в истории мирового футбола среди сборных. За год национальная команда сыграла с Кубой, Сербией, Беларусью, Вьетнамом, Брунеем и Сирией.

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Стали известны шансы Махачева стать чемпионом UFC в полусреднем весе
Магомедалиев: Махачев будет лучше драться в полусреднем весе
16 декабря 2024, 13:25

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев оценил шансы Ислама Махачева стать чемпионом UFC в полусреднем весе. По его словам, у бойца получится лучше драться в этой весовой категории, чем в легкой.
«Ислам сможет стать чемпионом в полусреднем весе. Габариты позволяют. Спарринг-партнеры для этого есть. Я его вижу успешным в этом весе. Он даже может там лучше драться, чем в легком весе», — пояснил тренер в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, следующий бой Махачева пройдет против Армана Царукяна и возглавит турнир UFC 311 ночью 19 января 2025 года. Бойцы сразятся за чемпионский пояс в легком весе. Они уже сходились в бою на питерском турнире в 2019 году, где Царукян проиграл по решению судейства.

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Черышев перечислил условия для чемпионства «Спартака»
Черышев: для чемпионства «Спартаку» нужно перестать часто менять состав
16 декабря 2024, 13:21

Фото: iStock/gorodenkoff

Для чемпионства «Спартаку» нужно перестать так часто ротировать состав и взять квалифицированных игроков. Об этом заявил бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев. По его словам, клубу нужно «разобраться в себе».
«Мы привыкли видеть «Спартак» только на самом верху турнирной таблицы. Это история, это большие победы. «Спартак» всегда боролся за чемпионство, а в последнее время вдруг сдал. Как только «красно-белые» разберутся в себе, «Спартак» снова станет «Спартаком». Чего не хватает команде? «Спартаку» надо просто успокоиться и перестать так часто ротировать состав. И взять квалифицированных игроков, чтобы снова бороться за первое место. Но руководство и без меня это знает», — отметил Черышев в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, на зимнюю паузу «красно-белые» ушли, заняв третью позицию в турнирной таблице нынешнего сезона РПЛ и завладев 37 очками. Во время перерыва их ждут два сбора в Турции и один в Объединенных Арабских Эмиратах, а также участие в Зимнем кубке РПЛ.

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#рпл
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Бывший чемпион Bellator Корешков назвал Шлеменко фаворитом в бою с Исмаиловым
16 декабря 2024, 13:17

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков назвал Александра Шлеменко фаворитом в реванше с Магомедом Исмаиловым. По его словам, Александр находится в отличной форме, заряжен и готов к бою.
«Саня его разберет. Вы видели форму Александра, как он готов и заряжен. И на эту встречу он будет не менее заряжен в эмоциональном плане. Первый поединок он проиграл. По делу. Зачем его оправдывать? Исмаилов такой же принципиальный соперник, как и Токов. Даже сильнее», — отметил Корешков в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, первый бой Шлеменко и Исмаилова состоялся в декабре 2022 года, где единогласным решением судей победил Исмаилов. С тех пор он не выступал в боях по правилам ММА, а Шлеменко же, наоборот, выиграл пять поединков подряд.

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Подмосковный фигурист Пузин стал призёром всероссийских соревнований
16 декабря 2024, 12:16

Макар Пузин (справа). Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль завоевал представитель Московской области Макар Пузин на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Мордовские узоры», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Спортсмен из Московской области Макар Пузин поднялся на третью ступень пьедестала почёта по итогам одиночного катания среди юниоров по программе кандидатов в мастера спорта (13-19 лет). Золотую и серебряную медали в этом соревновании завоевали фигуристы из Москвы», — говорится в сообщении.
Соревнования по фигурному катанию «Мордовские узоры» проводились в Саранске с 13 по 15 декабря, их участниками стали свыше 100 спортсменов и спортсменок из 35 российских регионов.

Ранее сообщалось, что подмосковная спортсменка Екатерина Шибекина выиграла золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам.

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#медаль
#московская область
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«Пародия на спорт»: Олимпийский чемпион Васильев оценил биатлонные турниры
16 декабря 2024, 11:46

Дмитрий Васильев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Современные международные биатлонные турниры без участия российских и белорусских спортсменов являются достаточно жалкой пародией на соревнования. Об этом заявил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
В разговоре с РБК он не без юмора заметил, что ему очень любопытно наблюдать за международными турнирами, на которых, после отстранения россиян, безраздельно доминируют норвежцы.

«Им же легально разрешили использовать допинг под предлогом приёма лекарств от мнимых болезней. Как интересно: целая сборная астматиков, здоровые люди в биатлон, конечно, не пойдут», — с едкой иронией сказал олимпийский чемпион.

Васильев признал, что отсутствие международных стартов не лучшим образом сказывается на подготовке российских спортсменов, так как по-настоящему проверить свою форму можно только в «контактных гонках».

Тем не менее, в стране есть достаточно спортсменов, которые в случае допуска могли бы потрепать нервы «допинговым норвежцам» на Кубке Мира. Однако эта страна сделала всё возможное, чтобы «освободить поляну» для побед своих спортсменов, заключил знаменитый биатлонист.

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