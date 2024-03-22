Подмосковные дзюдоисты стали золотыми призерами первенства ЦФО

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Четыре золота первенства ЦФО завоевали дзюдоисты из Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек прошло с 13 по 16 марта в Мичуринске.
В Соревнованиях приняли участие свыше 520 спортсменов из 16 субъектов центрального федерального округа.
Стоит отметить, что победители турнира будут представлять Московскую область на первенстве России по дзюдо.
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В Соревнованиях приняли участие свыше 520 спортсменов из 16 субъектов центрального федерального округа.
«В весовой категории до 36 килограммов победу отпраздновала Ойша Пирова из городского округа Пушкинский. В весе до 42 обладателем золотой медали стал Абубакра Джураев из Щелкова. Филипп Ахтырский и Тигран Еремян из Королева выиграли золото в весе 46 кг и до 50 кг соответственно. Кроме этого, бронзовую медаль в категории до 60 кг завоевал королевский спортсмен Никит Стрельцов», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что победители турнира будут представлять Московскую область на первенстве России по дзюдо.
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Мира Полтева