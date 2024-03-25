В Подмосковье состоится международная парусная серия регат Tenzor International Cup

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В Московской области состоится международная серия парусных регат Tenzor International Cup 2024, которая уже не первый год является знаковым и масштабным событием в мире парусного спорта.
Организатором соревнований выступил яхт-клуб Tenzor Sailing Club. Мероприятие включено в календарь Всероссийской Федерации парусного спорта и пройдёт при поддержке Фонда Росконгресса и Центра спортивной подготовки сборных России. В текущем году каждый из четырех этапов мероприятия посвятят памяти выдающихся людей в парусном спорте.
Участниками соревнований станут титулованные яхтсмены, победители и призеры международных парусных серий, чемпионатов мира и Европы, олимпийцы и опытные любители. За последние два года в турнире приняли участие порядка 40 команд и более 200 яхтсменов из 18 регионов России, а также Белоруссии, Германии, Турции и Сербии.
В программу турнира также включены и детские парусные соревнования Tenzor Cup Junior и эстафеты, которые знакомят детей с 8 до 13 лет с миром парусного спорта. Кроме того, планируется развлекательная программа для детей и взрослых, а также обучающие семинары по основам и правилам парусного спорта.
Первый этап пройдёт с 30 мая по 2 июня в Московской области на акватории Пестовского водохранилища на базе яхт-клуба Tenzor Sailing Club. Второй этап состоится 11-14 июля, третий - 5-8 сентября. Заключительный там состоится 7-10 ноября в Сочи.
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Участниками соревнований станут титулованные яхтсмены, победители и призеры международных парусных серий, чемпионатов мира и Европы, олимпийцы и опытные любители. За последние два года в турнире приняли участие порядка 40 команд и более 200 яхтсменов из 18 регионов России, а также Белоруссии, Германии, Турции и Сербии.
Первый этап пройдёт с 30 мая по 2 июня в Московской области на акватории Пестовского водохранилища на базе яхт-клуба Tenzor Sailing Club. Второй этап состоится 11-14 июля, третий - 5-8 сентября. Заключительный там состоится 7-10 ноября в Сочи.
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Элина Позднякова