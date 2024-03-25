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В Подмосковье состоится международная парусная серия регат Tenzor International Cup

25 марта 2024, 12:16
Фото: iStock/DimaBerkut

Фото: iStock/DimaBerkut

В Московской области состоится международная серия парусных регат Tenzor International Cup 2024, которая уже не первый год является знаковым и масштабным событием в мире парусного спорта.
Организатором соревнований выступил яхт-клуб Tenzor Sailing Club. Мероприятие включено в календарь Всероссийской Федерации парусного спорта и пройдёт при поддержке Фонда Росконгресса и Центра спортивной подготовки сборных России. В текущем году каждый из четырех этапов мероприятия посвятят памяти выдающихся людей в парусном спорте.

Участниками соревнований станут титулованные яхтсмены, победители и призеры международных парусных серий, чемпионатов мира и Европы, олимпийцы и опытные любители. За последние два года в турнире приняли участие порядка 40 команд и более 200 яхтсменов из 18 регионов России, а также Белоруссии, Германии, Турции и Сербии.


В программу турнира также включены и детские парусные соревнования Tenzor Cup Junior и эстафеты, которые знакомят детей с 8 до 13 лет с миром парусного спорта. Кроме того, планируется развлекательная программа для детей и взрослых, а также обучающие семинары по основам и правилам парусного спорта.

Первый этап пройдёт с 30 мая по 2 июня в Московской области на акватории Пестовского водохранилища на базе яхт-клуба Tenzor Sailing Club. Второй этап состоится 11-14 июля, третий - 5-8 сентября. Заключительный там состоится 7-10 ноября в Сочи.

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Подмосковные спортсмены выиграли 17 медалей на первенстве ЦФО по боксу
25 марта 2024, 16:29

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

17 медалей завоевали боксеры Подмосковья на первенстве Центрального федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство ЦФО по боксу среди юниоров 17-18 лет проходило в Костроме с 18 по 23 марта 2024. Всего в турнире участвовали 138 боксёров из 17 регионов.

«Обладателями золотых медалей стали Евгений Макушин и Гор Антонян из Подольска, Вячеслав Колясников из Чехова и Бекзоджон Бахрамжанов из Пушкино. На второй ступени расположились Мехроч Рахимов из Чехова, Алексей Бевз из Сергиева Посада и Максим Максимов из Одинцова», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что бронзовыми призерами стали Амирхан Ханов и Дмитрий Борисов из Чехова, АйвараМуканов и Адам Бисенов из. Королёва, Даниэль Саркисян и Артур Камбегов из Люберец, Евгений Никитин из Серпухова, Камалитдин Абдуллаев из Наро-Фоминска, а также Юрий Гарев из Можайска и Артём Оруджевиз Подольска.

стоит отметить, что сборная Московской области заняла также первое месте по зачету среди команд.

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В Подмосковье состоится международная парусная серия регат Tenzor International Cup
#подмосковье
#первенство
#бокс
#цфо
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Подмосковные юниоры завоевали две медали первенства России по голболу
25 марта 2024, 15:33

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали золотую и бронзовую медали на первенстве России по голболу среди юниоров и юниорок до 19 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На высшую ступень пьедестала поднялись подмосковные юниорки. Такой результат они показывают уже второй год подряд. Второе место досталось столичной сборной, а бронзовую медаль завоевала команда из Нижегородской области», — говорится в сообщении.
Мужская сборная из Московской области заняла третье место. Золотую медаль выиграли представители Адыгеи, серебряную — юноши из Краснодарского края.

Всего в чемпионате принимали участие семь женских и девять мужских команд. Первенство России проводилось в рамках соревнования спорта слепых в Раменском городском округе с 17 по 24 марта.

Голбол — паралимпийский командный вид спорта. Цель игры — закатить мяч с колокольчиком внутри за линию ворот команды противника. Все игроки надевают светонепроницаемые очки и играют на слух.

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#спорт
#медали
#московская область
#подмосковье
#первенство
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Бобслеисты из Подмосковья завоевали ещё две медали чемпионата России
25 марта 2024, 12:52

Фото: iStock/Artur Didyk

Золотую и бронзовую медали выиграли спортсмены из Московской области на чемпионате России по бобслею, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Высшей награды удостоился экипаж из четырёх человек. В состав «золотого» квартета вошли Алексей Лаптев, Ростислав Гайтюкевич, Павел Травкин и Михаил Мордасов. Они оставили позади представителей Краснодарского края и Москвы, выигравших серебряную и бронзовую медаль соответственно», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль подмосковной команде принесла Анастасия Курышева в дисциплине «монобоб». Золото в этой категории досталось спортсменке из Краснодарского края, серебряную медаль завоевала бобслеистка из Красноярска.

Ранее сообщалось, что на чемпионате России по бобслею три подмосковных экипажа заняли весь призовой пьедестал в категории «двойки».

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#чемпионат россии
#спорт
#медали
#минспорт мо
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные спортсменки поставили абсолютный медальный рекорд на первенстве ЦФО по боксу
25 марта 2024, 11:04

Фото: пресс-служба Минспорта МО

66 медалей завоевали юные спортсменки из Московской области на первенстве Центрального федерального округа по боксу, этот результат не только обеспечил им первое место в командном зачёте, но и стал абсолютным рекордом соревнований, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«По итогам первенства в копилке у подмосковной команды оказалось 24 золотые медали, 21 серебряная и 21 бронзовая медаль», — отмечается в сообщении.
Соревнования проводились для спортсменок следующих возрастных категорий: 13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет и от 19 до 22 лет. Представительницы младшей возрастной категории из Подмосковья завоевали шесть золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых медалей. Девушки 15-16 лет принесли команде пять золотых наград и по шесть серебряных и бронзовых. В возрастной группе 17-18 лет подмосковные спортсменки выиграли шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые медали. А самые старшие участницы первенства завоевали семь наград высшей пробы, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.

Всего в соревнованиях участвовали 197 спортсменок, представляющих 17 регионов ЦФО.

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#спорт
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«Спартак» пригласил в гости Халилова, который спас более 100 человек в «Крокусе»
24 марта 2024, 16:13

Фото: iStock/efks

Московский ФК «Спартак» пригласил на стадион 15-летнего гардеробщика Ислама Халилова, который, рискуя своей жизнью, спас более 100 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Халилов является болельщиком «Спартака» и даже несколько лет занимался в их академии. В воскресенье он посетил арену в Тушине, где встретился с футболистами клуба. Они подарили ему белую игровую футболку клуба с номером 1 и его фамилией, абонемент на домашние матчи команды, а также провели экскурсию по стадиону.

В сообщении указывается, что Ислам проявил героизм, выведя из атакованного здания концертного зала более 100 человек. Его пригласили на стадион, чтобы лично поблагодарить за проявленное мужество.

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#теракт
#крокус сити холл
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Автогонщику Алонсо грозит штраф за провоцирование аварии на трассе
Пилота «Астон Мартина» Алонсо вызвали к стюардам после аварии Рассела
24 марта 2024, 11:57

Фото: iStock/Jerry Ballard

Испанского пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вызвали к стюардам после аварии британского гонщика «Мерседеса» Джорджа Рассела на Гран-при Австралии «Формулы 1». Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
В воскресенье в Мельбурне прошла гонка, в ходе которой Рассел потерял управление и врезался в отбойник. Стюарты подозревают, что аварию мог спровоцировать Алонсо, который слишком рано затормозил.

При этом Алонсо заявил, что был сосредоточен исключительно на том, что происходит впереди, а не позади его автомобиля. У его машины на последних 15 кругах возникли проблемы с батареей, поэтому под конец гонки он испытывал трудности и не мог следить за происходящим сзади.

Затем он всё же увидел аварию и «очень волновался» из-за произошедшего.

По итогам заезда Алонсо занял шестое место.

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Церемония прощания с комментатором Василием Уткиным завершилась в Москве
23 марта 2024, 16:39

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В Москве завершилась церемония прощания с известным журналистом и комментатором Василием Уткиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что церемония проходила в ритуальном зале ЦКБ при президенте РФ. Первыми с ушедшим из жизни Уткиным попрощались его родные, друзья и коллеги, после чего траурная процедура была доступна для всех желающих.

Уточняется, что Уткин будет похоронен на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе.

Напомним, Василий Уткин скончался на 53-м году жизни. Предварительной причиной смерти спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина названа тромбоэмболия легочной артерии. С 1 сентября 2010 года Уткин занимал пост главного редактора «НТВ-Плюс».

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Названа предварительная причина смерти Уткина

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Матч Россия – Парагвай отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 10:15

Фото: iStock/FotografieLink

Товарищеский матч между сборными России и Парагвая, запланированный на 25 марта в Москве, отменён из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Отмечается, что матч должен был состояться на столичном стадионе «Динамо».

В сообщении сказано, что РФС совместно с Парагвайской футбольной ассоциацией приняли решение об отмене матча с договорённостью провести его в другой период времени, который на данный момент не определён.

Болельщики, купившие билет на матч, смогут 100% потраченной суммы. Информацию о порядке возврата билетов опубликуют позже.

По последним данным, в результате теракта в концертном зале в подмосковном Красногорске погибло 82 человека, сотни людей пострадали. Раненых экстренно госпитализировали в больницы Москвы и Московской области. На месте происшествия работают спасатели, которые разбирают завалы.

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#матч
#теракт
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Комментатор Майков заявил о преображении Овечкина в сезоне
22 марта 2024, 18:17

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Хоккейный комментатор Филипп Майков заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин преобразился по ходу сезона.
«Это же не первый сезон, когда Овечкин не добирает. За все время своей карьеры он доказал, что на дистанции он наберёт приличное количество. Сейчас у него 23 шайбы, считай, перед этим сезоном за три года контракта надо было стабильно забивать по 24 в год. В этом году он уже пойдёт на опережение этого графика. Конечно, важно успеть закинуть побольше», — пояснил в беседе с Газета.ру Майков.

Он выразил уверенность в том, что хоккеист сможет забить почти 30 шайб за период, что будет для самого спортсмена очень хорошо.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил две шайбы в матче своей команды с «Калгари Флэймз», тем самым до 51 гола сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю.

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