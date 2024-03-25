Подмосковные спортсменки поставили абсолютный медальный рекорд на первенстве ЦФО по боксу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
66 медалей завоевали юные спортсменки из Московской области на первенстве Центрального федерального округа по боксу, этот результат не только обеспечил им первое место в командном зачёте, но и стал абсолютным рекордом соревнований, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«По итогам первенства в копилке у подмосковной команды оказалось 24 золотые медали, 21 серебряная и 21 бронзовая медаль», — отмечается в сообщении.Соревнования проводились для спортсменок следующих возрастных категорий: 13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет и от 19 до 22 лет. Представительницы младшей возрастной категории из Подмосковья завоевали шесть золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых медалей. Девушки 15-16 лет принесли команде пять золотых наград и по шесть серебряных и бронзовых. В возрастной группе 17-18 лет подмосковные спортсменки выиграли шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые медали. А самые старшие участницы первенства завоевали семь наград высшей пробы, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.
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Лев Каштанов