Подмосковная самбистка Кахраманова выиграла золото игр БРИКС

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Золотую медаль на Играх БРИКС завоевала подмосковная самбистка Эльмира Кахраманова. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС прошли в Казани.
В турнире приняли участие порядка четырех тысяч спортсменов из 90 стран мира.
В соревнованиях по самбо, которые проходили 13 и 14 июня, участвовали свыше 150 спортсменов из 18 стран. Стоит отметить, что Эльмира Кахраманова — чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по самбо.
Читайте также:
14 июня стартует регистрация на детские забеги полумарафона «Сергиевым путём»
Подмосковье на Играх БРИКС в Казани представляют 77 спортсменов
Гимнаст Али Шейх заявил о высоком уровне Игр БРИКС
В турнире приняли участие порядка четырех тысяч спортсменов из 90 стран мира.
«Эльмира Кахраманова в полуфинале провела две встречи, которые завершились в ее пользу. В решающем поединке подмосковная спортсменка одержала победу над опытной соперницей из Белоруссии и выиграла золотую медаль в весовой категории до 59 кг», — отметили в пресс-службе.
В соревнованиях по самбо, которые проходили 13 и 14 июня, участвовали свыше 150 спортсменов из 18 стран. Стоит отметить, что Эльмира Кахраманова — чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по самбо.
Читайте также:
14 июня стартует регистрация на детские забеги полумарафона «Сергиевым путём»
Подмосковье на Играх БРИКС в Казани представляют 77 спортсменов
Гимнаст Али Шейх заявил о высоком уровне Игр БРИКС
Мира Полтева