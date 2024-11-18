Подмосковные конькобежцы выиграли семь медалей на этапе Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмены из Московской области завоевали семь медалей на втором этапе Кубка России по конькобежному спорту. В их активе - две золотые, две серебряные и три бронзовые награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«В масс-старте на 16 кругов среди женщин лучшее время показала Анастасия Семёнова. В аналогичной дисциплине среди мужчин бронзовая медаль досталась Даниилу Чмутову. Ещё одно золото – на счету Даниила Алдошкина в старте на 5 тыс. метров у мужчин. Серебряную медаль взяла сборная Московской области-1 (Анастасия Семёнова, Ирина Кузнецова и Елена Еранина) в командном забеге-спринте на три круга среди женщин», – говорится в сообщении.Помимо этого, Семёнова выиграл серебро в забеге на 1,5 тыс. м у женщин. В забеге на 500 м Кузнецова заняла третье место. Еще одна бронза - у сборной Подмосковья (Максим Шарапов, Даниил Чмутов и Илья Иванов) в командном забеге на восемь кругов среди мужчин.
Второй этап Кубка России по конькобежному спорту прошёл с 14 по 17 ноября в Санкт-Петербурге на открытом катке «Стадиона имени Б.А. Шилкова».
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