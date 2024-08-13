Подмосковная сборная выиграла финал Спартакиады учащихся по кикбоксингу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Представители Московской области завоевали восемь медалей в финале XII летней Спартакиады учащихся России по кикбоксингу. По итогам соревнований они заняли первое общекомандное место, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Подмосковные спортсмены привезли домой четыре серебряные и четыре бронзовые награды. Серебро взяли Макар Косырев в дисциплине «поинтфайтинг», Никита Рындов в дисциплине «лайт-контакт», а также Алик Папян и Степан Новиков в дисциплине «фулл-контакт».
Бронзовыми призёрами стали Никита Петрунев в дисциплине «поинтфайтинг», Егор Фомичёв и Егор Бурдин в «лайт-контакте» и Егор Петров в «фулл-контакте».
Финал летней Спартакиады учащихся по кикбоксингу проходил в спорткомплексе «Победа» в Барнауле. Он собрал более 100 бойцов из 35 регионов России в возрасте от 13 до 16 лет. Состязания проводились в трёх дисциплинах.
Летняя Спартакиада учащихся проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Бронзовыми призёрами стали Никита Петрунев в дисциплине «поинтфайтинг», Егор Фомичёв и Егор Бурдин в «лайт-контакте» и Егор Петров в «фулл-контакте».
Финал летней Спартакиады учащихся по кикбоксингу проходил в спорткомплексе «Победа» в Барнауле. Он собрал более 100 бойцов из 35 регионов России в возрасте от 13 до 16 лет. Состязания проводились в трёх дисциплинах.
Летняя Спартакиада учащихся проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская