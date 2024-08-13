Подмосковная сборная выиграла финал Спартакиады учащихся по кикбоксингу

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Представители Московской области завоевали восемь медалей в финале XII летней Спартакиады учащихся России по кикбоксингу. По итогам соревнований они заняли первое общекомандное место, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.