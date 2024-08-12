День физкультурника в Раменском провели на четырёх площадках

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
День физкультурника в Раменском городском округе провели 10 августа на четырёх площадках. Основным местом проведения мероприятия стал стадион «Красное Знамя» в городе Раменское, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Утром на стадионе стартовала зарядка, которую проводили раменские легкоатлетки Вероника Архипова и Татьяна Юсова. В ней участвовали представители спортшкол, члены клуба «Активное долголетие» и гости праздника.
На входе волонтёры Подмосковья раздавали листовки-путеводители. Участникам предлагали пройти квест по спортивным локациям на стадионе. После прохождения каждой спортивной точки на листовке делали пометку. Как только участник обходил все точки из путеводителя, он получал билет призовой лотереи.
На озере «Пионер» проводили матч по русской лапте между командами «Красавцы» из Московской области и «Омский Легион». Также на озере провели чемпионат Московской области по кануполо.
В спортивной школе «Авангард» состоялись турниры по мини-футболу, волейболу и настольному теннису.
На детской площадке в деревне Островцы подготовили развлекательную программу для ребят. Там проводили активные игры, конкурсы, эстафеты. Можно было сдать нормативы по отжиманию и подтягиванию.
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«Раменский городской округ – самый спортивный округ Московской области. И мы с вами сделаем всё возможное, чтобы это были не просто слова, но и дело», – обратился к собравшимся с приветственной речью председатель комитета по спорту и молодёжной политике Александр Зайцев.
На входе волонтёры Подмосковья раздавали листовки-путеводители. Участникам предлагали пройти квест по спортивным локациям на стадионе. После прохождения каждой спортивной точки на листовке делали пометку. Как только участник обходил все точки из путеводителя, он получал билет призовой лотереи.
«Гости праздника могли позаниматься йогой на свежем воздухе, сыграть в панна-футбол, в водный футбол. Также проводили турниры по шахматам и шашкам. Для детей работали аниматоры в костюме белых медведей. Гости праздника могли принять участие в соревнованиях по подтягиванию и армрестлингу», – рассказали в администрации.Также на стадионе «Красное Знамя» финишировали бегуны проекта «5 вёрст». Они стартовали от площадки Лира в Раменском парке, а на стадионе их торжественно приветствовали ведущие и участники праздника.
На озере «Пионер» проводили матч по русской лапте между командами «Красавцы» из Московской области и «Омский Легион». Также на озере провели чемпионат Московской области по кануполо.
В спортивной школе «Авангард» состоялись турниры по мини-футболу, волейболу и настольному теннису.
На детской площадке в деревне Островцы подготовили развлекательную программу для ребят. Там проводили активные игры, конкурсы, эстафеты. Можно было сдать нормативы по отжиманию и подтягиванию.
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Лора Луганская