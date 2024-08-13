В Павловском Посаде отметили забегом годовщину проекта «5 вёрст»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Забегом в парке «Дубрава» отметили в Павловском Посаде годовщину спортивного проекта «5 вёрст», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«5 вёрст» или паркран — еженедельные бесплатные спортивные мероприятия, на которых любой желающий может преодолеть дистанцию в 5 км в удобном для себя темпе: бегом, трусцой или шагом. Здесь важны не рекорды, а участие, хорошее настроение и общение», — отмечается в сообщении.Спортивные мероприятия в рамках «5 вёрст» проводятся в Павлово-Посадском округе уже больше семи лет. Первоначально они проходили в лесу, юбилейный забег состоялся в парке «Дубрава», а далее проект планируется перевести в парк «Меленки», который благоустраивают на берегу Клязьмы. Забеги проводятся каждую субботу, начало — в девять утра.
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