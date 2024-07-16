В Московской области до конца года запустят ещё 33 открытых стадиона

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В Подмосковье до конца года планируют запустить работу ещё 33 открытых стадионов.
Об этом рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
Программа «Открытый стадион» стартовала в Московской области в 2021 году по поручению губернатора. Цель проекта – сделать школьные стадионы в свободное от учёбы время доступными для жителей ближайших микрорайонов. Сегодня такие стадионы есть во всех подмосковных муниципалитетах.
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Программа «Открытый стадион» стартовала в Московской области в 2021 году по поручению губернатора. Цель проекта – сделать школьные стадионы в свободное от учёбы время доступными для жителей ближайших микрорайонов. Сегодня такие стадионы есть во всех подмосковных муниципалитетах.
«Открытых стадионов в Подмосковье 447. 17 из них мы открыли в этом году. Программа будет продолжена, так как мы видим спрос со стороны жителей. До конца текущего года планируем запустить деятельность ещё 33 объектов», – пояснила депутат.Она назвала лидеров по количеству открытых стадионов среди подмосковных городских округов. Это Балашиха, Богородский, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Мытищи и Подольск.
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Лора Луганская