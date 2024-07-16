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В Московской области до конца года запустят ещё 33 открытых стадиона

16 июля 2024, 18:14
Фото: iStock / Georgiy Datsenko

Фото: iStock / Georgiy Datsenko

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В Подмосковье до конца года планируют запустить работу ещё 33 открытых стадионов.
Об этом рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.

Программа «Открытый стадион» стартовала в Московской области в 2021 году по поручению губернатора. Цель проекта – сделать школьные стадионы в свободное от учёбы время доступными для жителей ближайших микрорайонов. Сегодня такие стадионы есть во всех подмосковных муниципалитетах.


«Открытых стадионов в Подмосковье 447. 17 из них мы открыли в этом году. Программа будет продолжена, так как мы видим спрос со стороны жителей. До конца текущего года планируем запустить деятельность ещё 33 объектов», – пояснила депутат.
Она назвала лидеров по количеству открытых стадионов среди подмосковных городских округов. Это Балашиха, Богородский, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Мытищи и Подольск.

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#московская область
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#спорт
#физкультура
Подмосковные юниоры завоевали семь медалей первенства России по лёгкой атлетике
16 июля 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали выиграли спортсмены из Московской области на первенстве России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотые медали завоевали Анастасия Костальгина в беге на 400 метров, Андрей Сапожников в беге на 100 метров, Антон Колмыков в беге на 110 метров с барьерами и Никита Фролов в метании копья», — говорится в сообщении.
Серебро подмосковные юниоры получили по итогам командной эстафета 4 по 100 метров. А третью ступень пьедестала занял Роман Виноградов в дисциплине «метание молота» и Арсений Богатырёв по итогам забега на 5000 метров.

В соревнованиях в рамках первенства России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет приняли участие свыше 600 спортсменов, они представляли 61 российский регион.

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#лёгкая атлетика
#спорт
#первенство
#московская область
#подмосковье
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Автодром в Раменском примет этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам
16 июля 2024, 16:51

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На автодроме ADM Raceway в Раменском городском округе 20-21 июля состоится этап чемпионата и Кубка России по кольцевым автомогонкам. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На соревнования в Московскую область приедут пилоты самых массовых классов – СМП РСКГ Туринг, а также самого «лампового» зачёта российской серии кольцевых гонок, где представлена «классика» отечественного автопрома.
«Соревнования будут проходить в нескольких классах автомобилей. В самом массовом зачёте серии СМП РСКГ Туринг «Спортпрототип CN» выступают специальные гоночные автомобили, которые на этом этапе будут самыми быстрыми. Кроме того, зрители смогут увидеть гонки боевой классики «Жигулей» и «Москвичей», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, кольцевая гоночная трасса в Подмосковье, появившаяся почти четверть века назад, вернулась в календарь в 2020 году после масштабной реконструкции. Сейчас они каждый сезон принимает этапы чемпионата и Кубка России по кольцевым автомобильным гонкам.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#подмосковье
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Серия подмосковных велозаездов Gran Fondo продолжится в Ногинске
16 июля 2024, 16:37

Фото: пресс-служба Минспорта МО

21 июля в Богородском городском округе пройдёт третий подмосковный старт серии велозаездов Gran Fondo. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Маршрут гонки пройдёт по живописной трассе в сторону деревни Черново и обратно. Участники могут выбрать одну из трёх предложенных дистанций: 30, 55 и 95 км.

Как напомнили в министерстве, в нынешнем велосезоне в Московской области уже прошло два старта серии – в Лотошине и в Волоколамске. В дальнейшем запланированы заезды в Серпухове 25 августа и в Рузском городском округе 22 сентября.

Регистрацию на старт в Ногинске уже сейчас можно пройти на сайте. Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Gran Fondo – это самый массовый любительский велозаезд в России. Разные дистанции и форматы позволяют участвовать в нём как новичкам, так и опытным спортсменам. Первый старт серии прошёл в 2016 году, и с тех пор к велодвижению присоединились уже более 150 тыс. человек. С прошлого года Gran Fondo стал частью проекта «Суперлига Подмосковья».

«Суперлига Подмосковья» – сообщество любителей спорта. Проект стартовал в регионе в 2022 году. Подробнее узнать о нём и стать его участником можно на сайте.

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#спорт
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#московская область
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Сурдлимпийцы-легкоатлеты Подмосковья завоевали медали всероссийских соревнований
16 июля 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Двенадцать золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на легкоатлетическом первенстве и чемпионате России по спорту глухих, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золото чемпионата России подмосковной сборной принесли Александр Кузьменко в беге на 800 метров, 1 500 м и 5 000 м, Виктория Аксёнова в беге 400 метров и на 400 метров с барьерами, Диана Куликова в беге на 3000 м с барьерами, Роман Ерофеев в беге на 10000 м, а также Ирина Ткачёва в метании молота», — говорится в сообщении.
А на первенстве России среди спортсменов до 18 и до 20 лет лучшими стали представители Подмосковья Егор Кащавцев в прыжках с шестом в категории U-18 и Тимофей Шувалов в беге на 400 м и прыжках с шестом в категории U-20. Кроме того, подмосковные юниоры выиграли командную золотую медаль в эстафете 4х400 метров.

Серебро чемпионата завоевали Диана Куликова в беге на 10 000 метров, Роман Ерофеев в беге на 5 000 метров и Алексей Ельников в беге на 3 000 м с барьерами. Серебряные медали первенства выиграли Тимофей Шувалов в беге на 400 метров с барьерами, Даниил Осипов в беге на 110 метров с барьерами и Егор Кащавцев в беге на 800 метров.

Третье место на чемпионате занял Алексей Ельников в дисциплине «Бег на 5000 метров», на первенстве — Егор Кащавцев в дисциплине «Бег на 400 метров».

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#спорт
#лёгкая атлетика
#чемпионат россии
#первенство
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Президент ФТАР Агапитов: Всемирные Игры дружбы перенесены на 2025 год
16 июля 2024, 14:24

Фото: istockphoto/kovop58

Всемирные Игры дружбы перенесены на 2025 год. Об этом заявил президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
О переносе соревнований он сообщил на пресс-конференции, посвященной проведению в Новосибирской области чемпионата России по тяжелой атлетике. Глава ФТАР также добавил, что российские тяжелоатлеты рассматривали Игры дружбы как главный старт сезона и под них была свёрстана вся подготовка. Он также добавил, что штангисты получили предложения от ряда стран для проведения совместных сборов и матчевых встреч.

Проведение Всемирных Игр дружбы было запланировано в период с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Старты включают в себя проведение соревнований по 33-м летним видам спорта. В марте 2024 года Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой призывал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы.

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#игры
#мок
#москва
#екатеринбург
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Кассьерра объяснил, почему не собирается покидать «Зенит»
Кассьерра: Я счастлив в «Зените»
15 июля 2024, 18:37

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что счастлив выступать за команду и не намерен её покидать.
«Мое будущее? Почему вы спрашиваете меня об этом, у меня ведь контракт с «Зенитом». Я счастлив здесь и не собираюсь уходить», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Кассьерра.

Напомним, что в прошлом сезоне футболист забил 21 мяч в 28 играх Российской Премьер-Лиги и стал лучшим бомбардиром турнира.

Ранее бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов заявил о необходимости перехода футболистов красно-белых Павла Мелешина и Даниила Зорина в «Балтику». Он назвал их интересными и перспективными спортсменами, предположив, что в нынешней команде им не будут давать достаточного количества игрового времени.

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#будущее
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Тренер Тарханов назвал игру испанцев футболом будущего
15 июля 2024, 18:26

Фото: iStock/eyegelb

Заслуженный тренер России Александр Тарханов заявил, что российским футболистам надо поучиться игре у испанцев.
Так он отметил, что российский спорт может извлечь из чемпионата Евро-2024.

«Надо учиться играть как сборная Испании. Это футбол будущего. Они стали в обороне организованно играть, в контратаку переходить умеют, в атаку, хорошо контролируют мяч. Вот направление, которого надо придерживаться. Но для этого нужно научиться воспитывать футболистов. Техническое оснащение игроков сборной Испании – высокое», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что победа сборной Испании в финале чемпионата Европы-2024 вполне залужена.

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#футбол
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Губерниев назвал чемпиона мира в 2026 году
Губерниев предрёк победу сборной Германии
15 июля 2024, 18:18

Фото: iStock/FotografieLink

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в 2026 году чемпионом мира станет сборная Германии.
«Класс европейских команд уже выглядит совсем иначе. Швейцария и Австрия уже близки к грандам, если смотреть на их игру и результаты на чемпионате Европы. Но я думаю, что сборная Германии за два года вырастет и станет чемпионом мира», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Также он назвал футболиста, который особенно отличился в спорте. Им, по мнению комментатора, является Ламин Ямаль.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что победа сборной Испании в финале чемпионата Европы-2024 вполне залужена.

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#евро
#победа
#германия
#футбол
#спорт
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Колосков назвал справедливым результат Евро-2024
15 июля 2024, 18:10

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что победа сборной Испании в финале чемпионата Европы-2024 вполне залужена.
«Результат справедлив, потому что Испания относилась к числу тех трёх команд, которые были главными претендентами — это Франция, Германия, Испания. Так получилось, что именно Испанцы выбили и французов, и немцев из турнирной сетки, и заслуженно стали чемпионами. Было очевидно, что Испания — один из претендентов, и они подтвердили свой класс и уровень», — заявил в беседе с Metaratings.ru Колосков.

При этом он подчеркнул, что игра Англии также вызывает уважение, поскольку это результат мастерства игроков и тактики тренера, а не обычного везения.

Ранее сборная Испании одержала победу над командой Великобритании в финальном матче чемпионата Европы по футболу (Евро-2024) в Германии.

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#евро
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#испания
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#спорт
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