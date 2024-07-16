Подмосковные юниоры завоевали семь медалей первенства России по лёгкой атлетике

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали выиграли спортсмены из Московской области на первенстве России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотые медали завоевали Анастасия Костальгина в беге на 400 метров, Андрей Сапожников в беге на 100 метров, Антон Колмыков в беге на 110 метров с барьерами и Никита Фролов в метании копья», — говорится в сообщении.Серебро подмосковные юниоры получили по итогам командной эстафета 4 по 100 метров. А третью ступень пьедестала занял Роман Виноградов в дисциплине «метание молота» и Арсений Богатырёв по итогам забега на 5000 метров.
В соревнованиях в рамках первенства России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет приняли участие свыше 600 спортсменов, они представляли 61 российский регион.
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