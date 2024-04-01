Подмосковная сборная завоевала медаль чемпионата России по биатлону

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда Московской области выиграла бронзовую медаль в эстафете на чемпионате России по биатлону, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Подмосковная команда в составе Анастасии Гореевой, Амины Ивановой, Кристины Павлушиной и Полины Шевниной заняла третье место в эстафете 4×6 на чемпионате России. Спортсменки из Московской области ступили представительницам Ханты-Мансийского автономного округа и Тюмени», — говорится в сообщении.Ранее на чемпионате России по биатлону Полина Швенина принесла подмосковной сборной золотую медаль в гонке преследования.
Читайте также:
Подмосковная студентка завоевала бронзу Всероссийских соревнованиях по чир спорту
Подмосковные волейболистки выиграли чемпионата России
Подмосковные спортсмены выиграли «бронзу» чемпионата России по биатлону
Лев Каштанов