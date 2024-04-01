Подмосковные волейболистки выиграли чемпионат России

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Сборная Московской области по волейболу выиграла чемпионат России среди спортсменов с нарушением слуха.Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха прошел с 20 по 30 марта в Калуге.
В турнире приняли участие шесть женских и девять мужских команд.
Стоит отметить, что мужская сборная Московской области заняла четвертое место на Чемпионате России.
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В турнире приняли участие шесть женских и девять мужских команд.
«Женская сборная Подмосковья вышла в полуфинал с первого места, где обыграла сборную команду Санкт-Петербурга со счётом 3:0. В финале подмосковные волейболистки играли против соперниц из Калуги. Представительницы Московской области уверенно одолели калужскую команду со счётом 3:0 и стали чемпионками России», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что мужская сборная Московской области заняла четвертое место на Чемпионате России.
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Мира Полтева