Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Подмосковная студентка завоевала бронзу Всероссийских соревнованиях по чир спорту

Подмосковная студентка завоевала бронзу Всероссийских соревнованиях по чир спорту

01 апреля 2024, 11:25
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студентка из Дмитрова стала бронзовым призером во Всероссийских соревнованиях по чир спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Всероссийских соревнованиях по чир спорту проводились в Южно-Сахалинске.

В чемпионате приняли участие свыше 700 спортсменов из 26 регионов страны.


«Участие в таких престижных соревнованиях, где собрались лучшие спортсмены со всей страны, подтверждает высокий уровень подготовки и опыта студентки. Поздравляем Анастасию с заслуженной наградой и желаем новых ярких побед», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что соревнования проводились в рамках межрегиональных состязаний и фестиваля «Весенний» и «Cheer Fest».

Читайте также:

На областных соревнованиях по шашкам победила команда школьников из Щёлкова

В Дмитровском техникуме провели антитеррористическую тренировку

Подмосковье стало призером финала олимпиады школьников по испанскому языку
#соревнования
#спортсмены
#минобразования мо
#дмитровский городской округ
#студенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные волейболистки выиграли чемпионат России
01 апреля 2024, 10:49

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области по волейболу выиграла чемпионат России среди спортсменов с нарушением слуха.Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха прошел с 20 по 30 марта в Калуге.

В турнире приняли участие шесть женских и девять мужских команд.

«Женская сборная Подмосковья вышла в полуфинал с первого места, где обыграла сборную команду Санкт-Петербурга со счётом 3:0. В финале подмосковные волейболистки играли против соперниц из Калуги. Представительницы Московской области уверенно одолели калужскую команду со счётом 3:0 и стали чемпионками России», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что мужская сборная Московской области заняла четвертое место на Чемпионате России.

Читайте также:

Федерация бобслея России признала лучшими трёх спортсменов из Подмосковья

Подмосковный спортсмен вошел в сборную России по универсальному бою

Подмосковная биатлонистка Шевнина стала чемпионкой России в гонке преследования
#чемпионат россии
#подмосковье
#волейбол
#спортсмены
#победители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На областных соревнованиях по шашкам победила команда школьников из Щёлкова
01 апреля 2024, 10:43

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Финал регионального этапа всероссийских детских соревнований «Чудо-шашки» завершился в Московской области, победу одержали ребята из Щёлкова, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
«Первое место на соревнованиях заняла команда, представляющая щёлковскую школу №12 имени В.П. Чкалова. На втором место по итогам соревнований оказалась команда ступинской школы №5, третье место заняла команда из электростальской школы №16», — говорится в сообщении.
Победители примут участие во всероссийском этапе соревнований.

Всего в большом турнире по шашкам приняли участие более 500 команд из различных подмосковных школ: всего более двух тысяч человек. При этом больше всего команд — 26 — были от Сергиево-Посадского округа. На втором месте по этому показателю оказался Раменский округ, его представляли 25 команд. Замыкает топ-3 округ Красногорск, от которого в соревнованиях участвовали 22 команды.

Читайте также:

Подмосковные спортсмены выиграли «бронзу» чемпионата России по биатлону

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью в матче АПЛ

Биатлониста Гараничева облили шампанским после победы в последней гонке карьеры
#спорт
#школьники
#щёлково
#минобразования мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные спортсмены выиграли «бронзу» чемпионата России по биатлону
01 апреля 2024, 10:19

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Подмосковья стала бронзовым призером чемпионата России по биатлону. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по биатлону прошел с 21 марта по 1 апреля 2024 года в Тюмени.

В соревнованиях приняли участие свыше 150 биатлонистов из 25 регионов России и республики Беларусь.

«В эстафете в формате 4×6 км среди женщин подмосковные спортсменки заняли третье место. Кроме, этого, Полина Шевнина из Московской области завоевала золотую медаль на чемпионате России по биатлону в гонке преследования, преодолев дистанцию 10 километров за 33 минуты 27,7 секунды», —поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что московскую сборную также представляли Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина и Анастасия Гореева.

Читайте также:

​​​​Подмосковные спортсмены взяли девять медалей на Зимних играх паралимпийцев

Два королёвских единоборца взяли медали чемпионата ЦФО по ММА

В финале этапа Школьной лиги тэг-регби в Подмосковье приняли участие 17 команд
#подмосковье
#биатлон
#спортсмены
#чемпионат россии
#бронза
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью в матче АПЛ
31 марта 2024, 21:30

Фото: iStock/efks

«Манчестер Сити» на своей домашней площадке сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Отмечается, что матч состоялся в воскресенье, 31 марта. Он завершился со счётом 0:0.

Таким образом, победная серия из восьми матчей «Арсенала» прервалась.

В настоящее время в активе лондонской команды 65 очков. Она находится на втором месте АПЛ. «Манчестер Сити» имеет на одно очко меньше и занимает третью строчку рейтинга.

Лидером турнирной АПЛ таблицы является «Ливерпуль» с 67 очками.

Ранее сообщалось, что национальные команды Грузии, Украины и Польши отправятся на турнир в рамках футбольного чемпионата Европы-2024.

Читайте также:

Матч Франция – Чили начался с минуты молчания в память о погибших в «Крокусе»

Точилин выразил уверенность в пользе Смолова для «Динамо»

Сенников назвал Дзюбу нападающим №1 в «Локомотиве»
#футбол
#великобритания
#матч
#турнир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Биатлониста Гараничева облили шампанским после победы в последней гонке карьеры
31 марта 2024, 17:01

Фото: iStock/vlado85rs

Российского биатлониста Евгения Гараничева ткнули лицом в торт и облили шампанским после победы в последней гонке в карьере. Об этом сообщает РИА Новости.
Гараничев стал победителем в эстафете на чемпионате России, который прошел в Тюмени. Все участники соревнований стартовали с наклейками на винтовках в поддержку биатлониста.

Евгений Гараничев — бронзовый призер Игр в Сочи 2014 года в индивидуальной гонке, трехкратный чемпион Европы по биатлону.

Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что после окончания спортивной карьеры ему предлагали стать киллером. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Сын Кости Цзю прокомментировал первое поражение в карьере

Подмосковный спортсмен стал обладателем двух медалей на соревнованиях по биатлону

«Мы вам здесь тоже не рады»: Захарова ответила мэру Парижа на критику спортсменов из РФ
#биатлон
#спорт
#сочи
#спортсмен
#рф
#чемпионат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сын Кости Цзю прокомментировал первое поражение в карьере
Тим Цзю заявил, что после поражения готов на реванш с американцем Фундорой
31 марта 2024, 10:45

Фото: iStock/FOTOKITA

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, прокомментировал первое поражение в карьере. Об этом сообщает The Guardian.
Цзю назвал американца Себастьяна Фундору новым королем дивизиона. По словам спортсмена, в спорте случаются поражения.

Цзю отметил, что отдал всего себя этому бою, а также подчеркнул, что готов встретиться с любым соперником в любое время. Боксер рассказал, что также готов на реванш.

Напомним, бой Цзю-младшего и Фундоры прошел в ночь на 31 марта. Он длился все 12 раундов. Победитель определялся раздельным решением судей. В настоящее время на счету 29-летнего Тима Цзю двадцать четыре победы, семнадцать из них одержаны нокаутом.

Читайте также:

В Серпухове пройдет вечер профессионального бокса

Подмосковный спортсмен вошел в сборную России по универсальному бою

Россиянин Кучеров обошел Маккиннона и вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ
#спорт
#бокс
#спортсмен
#победители
#чемпионат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные спортсмены взяли девять медалей на Зимних играх паралимпийцев
29 марта 2024, 21:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Подмосковья завоевали три золотые, пять серебряных и бронзовую награду на Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
Первые места в спринте и в лыжной гонке классическим стилем на 20 км. среди слепых спортсменов заняли Олег Пономарёв и ведущий-лидер Андрей Романов. Помимо этого, она взяли две серебряные награды в гонке свободным стилем на 10 км и в эстафете.

В соревнованиях по горным лыжам среди слепых спортсменов в скоростном спуске не было равных Дмитрию Шульге и его лидеру Максиму Матвееву. Ещё один тандем спортсменов из Подмосковья – Валерий Редкозубов и Евгений Героев – показал второй результат в супер-комбинации и слаломе.

Серебро в копилку сборной Московской области добавил Александр Ахмадулин по итогам турнира по сноуборд-кроссу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В сноуборд-кросс-слаломе подмосковный атлет Сергей Бачу поднялся на третью ступень пьедестала.

Комплексные соревнования «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходят с 18 по 30 апреля в Ханты-Мансийске, Южно-Сахалинске, Миассе и Новосибирске. В финальных соревнованиях по шести видам спорта участвуют более 400 спортсменов. Они разыгрывают 71 комплект медалей.

Читайте также:

Два королёвских единоборца взяли медали чемпионата ЦФО по ММА

В финале этапа Школьной лиги тэг-регби в Подмосковье приняли участие 17 команд

Федерация бобслея России признала лучшими трёх спортсменов из Подмосковья
#минспорт мо
#паралимпийские игры
#соревнования
#награды
#московская область
#подмосковье
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Промоутер Гаджиев: МОК не запретит россиянам участвовать в Играх дружбы
29 марта 2024, 19:09

Фото: iStock/Mei Hwajyan

Глава промоутерской компании Камил Гаджиев высказал мнение о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не сможет запретить российским спортсменам принимать участие в Играх дружбы.
«Спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде, смогут затем принять решения, которые, надеюсь, будут объективны. По тому, что я сегодня слышу, могу судить, что Игры дружбы будут беспрецедентны по уровню организации, по мотивации для спортсменов, причём не только российских, но и участников из-за рубежа, которые могут стать чемпионами», — прокомментировать в беседе с Газета.ру Гаджиев.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российская и украинская стороны не будут бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, таким образом, подведён итог казавшимся бесконечными дискуссиям о допуске спортсменов из России к Олимпиаде.

Читайте также:

Глава МОК Бах: Украина и Россия не будут бойкотировать Олимпиаду в Париже

Россиян, желающих посетить Олимпийские игры, предупредили о рисках инцидентов

Кафельников: МОК не может требовать осуждения СВО от российских спортсменов
#россия
#спортсмены
#игры
#мок
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенников назвал Дзюбу нападающим №1 в «Локомотиве»
29 марта 2024, 17:40

Фото: iStock/matimix

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что 35-летний форвард Артём Дзюба является лучшим нападающим команды на данный момент.
«Если команда на ходу, то и Дзюба тоже хорошо себя показывает. К первому матчу с «Динамо» он, наверное, был не готов чисто физически и его заменили после первого тайма. Но в игре с «Сочи» Дзюба очень хорошо вышел на замену. Считаю, что на данный момент Дзюба — нападающий №1 в «Локомотиве». Других вариантов нет», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сенников.

Он добавил, что спортсмен хорошо играет корпусом и головой, и команде он очень полезен.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов также заявлял, что 35-летний форвард Артём Дзюба не является обузой для команды, а наоборот, может принести пользу.

Читайте также:

Экс-тренер «Локомотива» Билялетдинов заявил о пользе Дзюбы для команды

Агент Алиск усомнился в уходе Боржеса из «Краснодара» из-за Ивича

Волков признался в желании сыграть в европейских чемпионатах
#спорт
#тренер
#спортсмен
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф