Подмосковная студентка завоевала бронзу Всероссийских соревнованиях по чир спорту

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Студентка из Дмитрова стала бронзовым призером во Всероссийских соревнованиях по чир спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Всероссийских соревнованиях по чир спорту проводились в Южно-Сахалинске.
В чемпионате приняли участие свыше 700 спортсменов из 26 регионов страны.
Стоит отметить, что соревнования проводились в рамках межрегиональных состязаний и фестиваля «Весенний» и «Cheer Fest».
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В чемпионате приняли участие свыше 700 спортсменов из 26 регионов страны.
«Участие в таких престижных соревнованиях, где собрались лучшие спортсмены со всей страны, подтверждает высокий уровень подготовки и опыта студентки. Поздравляем Анастасию с заслуженной наградой и желаем новых ярких побед», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что соревнования проводились в рамках межрегиональных состязаний и фестиваля «Весенний» и «Cheer Fest».
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Мира Полтева