Подмосковная спортсменка Аймалетдинова выиграла этап Кубка России по шорт-треку

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Фаиля Аймалетдинова из Подмосковья стала победительницей третьего этапа Кубка России по шорт-треку. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Спортсменка показала лучшее время в гонке на 1500 метров – 2 минуты 28,645 секунды. При этом она опередила представительниц Свердловской области и Санкт- Петербурга», – говорится в сообщении.Кубок России по шорт-треку проводили в Смоленске. Параллельно проходили всероссийские отборочные соревнования на первенство страны по шорт-треку среди юниоров и юниорок 18 и 19 лет. В смешанной эстафете на 3000 метров сборная Московской области финишировала второй. В составе команды выступили Алиса Руссу, Анастасия Козулина, Зорик Чогандарян и Вадим Марченко.
Кроме того, Руссу завоевала бронзовую награду в старте на 1500 метров.
Как отметили в министерстве, турниры состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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