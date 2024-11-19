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Подмосковная спортсменка Аймалетдинова выиграла этап Кубка России по шорт-треку

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Фаиля Аймалетдинова из Подмосковья стала победительницей третьего этапа Кубка России по шорт-треку. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Спортсменка показала лучшее время в гонке на 1500 метров – 2 минуты 28,645 секунды. При этом она опередила представительниц Свердловской области и Санкт- Петербурга», – говорится в сообщении.
Кубок России по шорт-треку проводили в Смоленске. Параллельно проходили всероссийские отборочные соревнования на первенство страны по шорт-треку среди юниоров и юниорок 18 и 19 лет. В смешанной эстафете на 3000 метров сборная Московской области финишировала второй. В составе команды выступили Алиса Руссу, Анастасия Козулина, Зорик Чогандарян и Вадим Марченко.



Кроме того, Руссу завоевала бронзовую награду в старте на 1500 метров.

Как отметили в министерстве, турниры состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#шорт-трек
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Капремонт стадиона «Строитель» в Клину завершат в будущем году
19 ноября 2024, 19:43

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

Состоялись торги по определению подрядчика для капремонта стадиона «Строитель». Об этом на совещании у главы городского округа Клин Алёны Дмитриевны Сокольской сообщил директор Клинской спортшколы олимпийского резерва Владимир Гамеев.
«Сейчас заключается контракт со сроком завершения работ в 2025 году. На стадионе демонтируют футбольное поле и устроят новое – с искусственным покрытием и с подогревом. Это позволит проводить тренировки практически круглогодично. Также предусмотрено устройство беговых дорожек, секторов для прыгунов с шестом и прыжков в длину, строительство трибун для болельщиков, мачт освещения и раздевалок», – отметил Гамеев.
Как отметили в пресс-службе администрации городского округа, работы будут проводить в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры».

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Колосков поделился ожиданиями от матча Россия – Сирия
Колосков: Особенного ничего ждать не приходится
19 ноября 2024, 19:09

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сирии, отметив, что сирийская сборная посильнее брунейской.
«Особенного ничего ждать не приходится. Хотелось бы получить положительные эмоции и от самой игры, и от голов. Какие-то открытия мы вряд ли увидим, но надо получить удовольствие от игры. Будет ли счёт разгромным? Нет. Сирия — это не Бруней, команда посильнее. Но я и не думаю, что Карпин ставит задачу побить рекорды. У него задачи футбольные, тактические», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Колосков.

Также Вячеслав Колосков высказался о необходимости товарищеских матчей сборной России в регионах страны.

«РФС старается это делать. Встречи проходили и в Волгограде, и в Санкт-Петербурге, и в Казани, и в Самаре. Сборная выступает там, где есть современные большие стадионы. Хотя в тот же Краснодар из-за закрытия воздушного пространства добираться было непросто. Футболисты ехали кто на чём. Считаю, и в дальнейшем следует играть на периферии» — отметил в беседе с RT Колосков.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что за недопуском нашей сборной к отбору на ЧМ стоят США.

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#сирия
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#рф
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Гладилин назвал виновных в недопуске нашей сборной к отбору на ЧМ
Гладилин обвинил в недопуске нашей сборной к отбору на ЧМ США
19 ноября 2024, 18:21

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что за недопуском нашей сборной к отбору на ЧМ стоят США.
«Это ожидалось, ведь в этой истории футбола нет, там одна политика. Думаю, что руководители УЕФА или ФИФА лично сами решают такие вопросы. За недопуском нашей сборной стоят США, вероятно. Когда нас вернут к отборочным матчам на ЧМ или Евро? Когда закончится конфликт на Украине, тогда и можно будет сделать какие-то прогнозы на этот счёт», — высказался в беседе с «РБ Спорт» Гладилин.

Согласился с ним и бывший вице-президент Международной федерации футбола Вячеслав Колосков.

«К сожалению, пока ничего не изменилось. Надо вспомнить об истоках. ФИФА и УЕФА весной 2022-го, накладывая на страну ограничения, чётко объяснили: это сделано в связи с проведением СВО ввиду того, что невозможно обеспечить отечественным командам и сборным безопасное участие в турнирах. Вот когда она закончится, тогда можно будет о чём-то говорить», — прокомментировал в беседе с RT Колосков.

Ранее футбольный агент Арсен Минасов высказал мнение о том, что сборная России в своём сильном составе нанесёт сокрушительное поражение Медиалиге в товарищеском матче с ней.

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#спорт
#конфликт
#политика
#президент
#лидерство
#рпл
#сборная россии
#рф
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Представители Каширы выиграли пять медалей турнира по кикбоксингу
19 ноября 2024, 16:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Спортсмены из Каширы завоевали пять наград XXIV детско-юношеского турнира по кикбоксингу «Золотая перчатка». Он прошёл в спорткомплексе «Метеор» в микрорайоне Дзержинского, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Каширу представляли воспитанники Михаила Морозова, занимающиеся на базе спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева во Дворце спорта «Юбилейный». В своих возрастных и весовых категориях первое место заняла Анна Хололенко; третье – Рамзан Адуев; Александра Субботина; Егор Сильянов и Даниил Сёмин», – говорится в сообщении.
Соревнования, которые посвятили погибшим спецназовцам, собрали более 300 участников из разных регионов страны. В этом году на них также приехала спортсмены из Белоруссии. Команду представляли ребята от 10 до 16 лет.

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#награды
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Подмосковный дуэт Хаврониной и Нарижного взял серебро Гран-при России
19 ноября 2024, 15:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный дуэт Ирины Хаврониной и Девида Нарижного завоевал серебро Всероссийских соревнований по фигурному катанию «Золотой конёк Москвы». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Пара заняла второе место в танцах на льду. На первой и третьей ступенях пьедестала расположились представители Москвы», – говорится в сообщении.
Турнир, который стал IV этапом Гран-при России, проходил в столице. В нём участвовали 12 пар 24 спортсмена из разных регионов России. Соревнования были организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#подмосковье
#московская область
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#нацпроекты
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Пауэрлифтер из Чехова Задков установил мировой рекорд
19 ноября 2024, 15:18

Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов

Пауэрлифтер из подмосковного Чехова Сергей Задков установил рекорд мира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В Москве прошёл Х чемпионат мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, приседаниям, жиму лёжа, становой тяге, пауэрспорту, строгому подъёму на бицепс и другим видам состязаний. В соревновании участвовали более 3 тыс. спортсменов из 40 регионов.

В категории «жим лёжа в экипировке» выступил Сергей Задков. Мужчина поднял 280 кг. Он занял первое место в весовой категории до 82,5 кг и второе место в абсолютном зачёте.

Сергей старается совмещать профессиональный спорт и семью, воспитывает троих детей.
«Помимо спорта, времени мало на что хватает, потому что воспитываю троих детей. Всё своё личное время стараемся уделить их развитию. Ещё любим путешествовать», – рассказал спортсмен.
Ранее атлет выиграл золото в категории до 82,5 кг в жиме лёжа в однослойной экипировке. Таким образом, Сергей установил новый рекорд России.

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Каширская самбистка Шустрова завоевала награды всероссийских соревнований
19 ноября 2024, 14:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Воспитанница спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева Александра Шустрова в составе сборной команды Московской области завоевала награды финала фестиваля «Всероссийский день самбо», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Сборная Подмосковья по самбо завоевала полный комплект медалей: золото и максимальный балл за всю историю турнира — 291,65 — за исполнение комплекса ГТО, серебряную медаль в общекомандном зачете за борьбу и ГТО, а также бронзу за борьбу», — отмечается в сообщении.
Всего в финальных соревнованиях «Всероссийского дня самбо» приняли участие шестнадцать региональных команд, прошедших отбор на уровне федеральных округов. В каждую сборную входили по семь юношей и три девушки.

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Кирьяков: Лидерство «Краснодара» в РПЛ – неожиданность

Минасов выразил уверенность в сокрушительной победе сборной РФ над Медиалигой

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#кашира
#самбо
#соревнования
#медали
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Кирьяков: Лидерство «Краснодара» в РПЛ – неожиданность
19 ноября 2024, 13:48

Фото: iStock/kulykt

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков назвал неожиданностью лидирующие позиции «Краснодара» в этом сезоне РПЛ.
«Все предполагали, что «Зенит» будет находится на первом месте после 15 туров. Победы этой команды в последнее время уже не удивляют и этот сезон не должен был стать исключением. Многие думали, что «Зенит» спокойно в очередной раз выиграет чемпионство. Хотя все надеялись, что «Динамо» и «Краснодар» продолжат прошлогодние тенденции и создадут определённую интригу в чемпионате. «Краснодар» сумел справиться с этой задачей. Лидерство «Краснодара» в РПЛ – это неожиданность», – отметил в беседе с Metaratings.ru Кирьяков.

Он отметил, что несмотря на это в долгосрочной перспективе «Зенит» будет более стабилен и профессионален.

Ранее футбольный агент Арсен Минасов высказал мнение о том, что сборная России в своём сильном составе нанесёт сокрушительное поражение Медиалиге в товарищеском матче с ней.

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#футбол
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Минасов выразил уверенность в сокрушительной победе сборной РФ над Медиалигой
19 ноября 2024, 13:34

Фото: iStock/Rost-9D

Футбольный агент Арсен Минасов высказал мнение о том, что сборная России в своём сильном составе нанесёт сокрушительное поражение Медиалиге в товарищеском матче с ней.
«Медиалига бросает вызов сборной России? Говорить могут всё что угодно. Сборная России в сильном составе их раздавит, как муравья. Медиалиге надо такое говорить для привлечения болельщиков и внимания», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Минасов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отъезд защитника ЦСКА Игоря Дивеева из расположения национальной команды наличием у футболиста повреждения и большим риском травмы. Он также выразил надежду на то, что в Волгограде у национальной команды будет полный стадион.

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