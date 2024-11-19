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Подмосковный дуэт Хаврониной и Нарижного взял серебро Гран-при России

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Подмосковный дуэт Ирины Хаврониной и Девида Нарижного завоевал серебро Всероссийских соревнований по фигурному катанию «Золотой конёк Москвы». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Пара заняла второе место в танцах на льду. На первой и третьей ступенях пьедестала расположились представители Москвы», – говорится в сообщении.


Турнир, который стал IV этапом Гран-при России, проходил в столице. В нём участвовали 12 пар 24 спортсмена из разных регионов России. Соревнования были организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Пауэрлифтер из Чехова Задков установил мировой рекорд
19 ноября 2024, 15:18

Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов

Пауэрлифтер из подмосковного Чехова Сергей Задков установил рекорд мира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В Москве прошёл Х чемпионат мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, приседаниям, жиму лёжа, становой тяге, пауэрспорту, строгому подъёму на бицепс и другим видам состязаний. В соревновании участвовали более 3 тыс. спортсменов из 40 регионов.

В категории «жим лёжа в экипировке» выступил Сергей Задков. Мужчина поднял 280 кг. Он занял первое место в весовой категории до 82,5 кг и второе место в абсолютном зачёте.

Сергей старается совмещать профессиональный спорт и семью, воспитывает троих детей.
«Помимо спорта, времени мало на что хватает, потому что воспитываю троих детей. Всё своё личное время стараемся уделить их развитию. Ещё любим путешествовать», – рассказал спортсмен.
Ранее атлет выиграл золото в категории до 82,5 кг в жиме лёжа в однослойной экипировке. Таким образом, Сергей установил новый рекорд России.

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Каширская самбистка Шустрова завоевала награды всероссийских соревнований
19 ноября 2024, 14:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Воспитанница спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева Александра Шустрова в составе сборной команды Московской области завоевала награды финала фестиваля «Всероссийский день самбо», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Сборная Подмосковья по самбо завоевала полный комплект медалей: золото и максимальный балл за всю историю турнира — 291,65 — за исполнение комплекса ГТО, серебряную медаль в общекомандном зачете за борьбу и ГТО, а также бронзу за борьбу», — отмечается в сообщении.
Всего в финальных соревнованиях «Всероссийского дня самбо» приняли участие шестнадцать региональных команд, прошедших отбор на уровне федеральных округов. В каждую сборную входили по семь юношей и три девушки.

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#кашира
#самбо
#соревнования
#медали
#спорт
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Кирьяков: Лидерство «Краснодара» в РПЛ – неожиданность
19 ноября 2024, 13:48

Фото: iStock/kulykt

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков назвал неожиданностью лидирующие позиции «Краснодара» в этом сезоне РПЛ.
«Все предполагали, что «Зенит» будет находится на первом месте после 15 туров. Победы этой команды в последнее время уже не удивляют и этот сезон не должен был стать исключением. Многие думали, что «Зенит» спокойно в очередной раз выиграет чемпионство. Хотя все надеялись, что «Динамо» и «Краснодар» продолжат прошлогодние тенденции и создадут определённую интригу в чемпионате. «Краснодар» сумел справиться с этой задачей. Лидерство «Краснодара» в РПЛ – это неожиданность», – отметил в беседе с Metaratings.ru Кирьяков.

Он отметил, что несмотря на это в долгосрочной перспективе «Зенит» будет более стабилен и профессионален.

Ранее футбольный агент Арсен Минасов высказал мнение о том, что сборная России в своём сильном составе нанесёт сокрушительное поражение Медиалиге в товарищеском матче с ней.

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#футбол
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Минасов выразил уверенность в сокрушительной победе сборной РФ над Медиалигой
19 ноября 2024, 13:34

Фото: iStock/Rost-9D

Футбольный агент Арсен Минасов высказал мнение о том, что сборная России в своём сильном составе нанесёт сокрушительное поражение Медиалиге в товарищеском матче с ней.
«Медиалига бросает вызов сборной России? Говорить могут всё что угодно. Сборная России в сильном составе их раздавит, как муравья. Медиалиге надо такое говорить для привлечения болельщиков и внимания», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Минасов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отъезд защитника ЦСКА Игоря Дивеева из расположения национальной команды наличием у футболиста повреждения и большим риском травмы. Он также выразил надежду на то, что в Волгограде у национальной команды будет полный стадион.

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#тренер
#стадион
#сборная россии
#футбол
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Карпин назвал причины отъезда Дивеева из расположения сборной России
19 ноября 2024, 13:15

Игорь Дивеев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отъезд защитника ЦСКА Игоря Дивеева из расположения национальной команды наличием у футболиста повреждения и большим риском травмы.
«Дивеев мог принять участие в этих матчах сборной России, но с большим риском получить травму. Мы не стали рисковать его здоровьем и отправили в расположение своего клуба. Если бы было некомфортно, мы бы не играли во второй раз в Волгограде. Надеюсь, что и в Волгограде будет полный стадион. Для нас приезжать сюда только в радость», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Карпин.

Ранее сообщалось, что шесть футболистов сборной России покинули расположение национальной команды перед матчем с Сирией.

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#стадион
#рпл
#футбол
#спорт
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В Кашире состоялся фестиваль по плаванию «Проплыви на норматив!»
19 ноября 2024, 12:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

15 ноября в бассейнах «Юбилейный» и «Олимп» прошёл фестиваль по плаванию «Проплыви на норматив!», организованный для учащихся 9–10 классов из разных школ Каширы, сообщает пресс-служба городского округа.
Участники соревновались в выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем.

Перед началом мероприятия руководитель Центра ГТО Николай Гайворонский рассказал участникам о знаках ГТО и пожелал успехов.

Лучшие результаты показали:

  • бассейн «Юбилейный»: Алевтина Недовесова (школа №4) и Матвей Суслов (школа №7);
  • бассейн «Олимп»: Арина Калужская и Даниил Баранов (оба из школы №2).
По итогам соревнований команда-победитель получит кубок и грамоту от администрации городского округа Каширы. Команды, занявшие призовые места, будут награждены грамотами, а призёры личного первенства среди 9–10 классов — грамотами и медалями.

Судейство осуществляли сотрудники спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева и спортшколы «Кашира», а главным судьёй была методист учебно-методического центра Татьяна Кудрявцева.

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#гто
#бассейн
#кашира
#победители
#подмосковье
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Футболисты из Московской области стали призерами Третьей футбольной лиги
19 ноября 2024, 10:12

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные клубы «Красное Знамя» и «Металлург-Видное» заняли призовые места на финальном турнире Третьей футбольной лиги, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Футбольный клуб из Ногинска завоевал серебряную медаль, проиграв в финале ФК «Дорожник» из Пензенской области в серии пенальти (4:3).

«Металлург-Видное» занял третье место, победив СШ «Ленинградец» из Ленинградской области со счётом 1:0.

Лучшие игроки турнира были определены по итогам соревнования, среди них оказались футболисты из подмосковных команд. Например, Никита Васильев из «Красного Знамени» стал лучшим защитником, Иван Никин из «Металлург-Видное» — лучшим полузащитником, а Макинде Тобилоба из «Красного Знамени» забил 5 голов и стал лучшим бомбардиром.

Третья лига представляет собой Всероссийские соревнования по футболу 11x11 среди любительских команд, где участвуют сильнейшие коллективы страны. В этом году в Сочи соревновались 16 команд: чемпионы межрегиональных объединений РФС, обладатель Кубка Дальнего Востока и победители стыковых матчей между лучшими кубковыми командами межрегиональных объединений.

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#футбол
#спорт
#подмосковье
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Агент Минасов выразил уверенность в возвращении чемпионства «Зенитом»
18 ноября 2024, 21:22

Фото: iStock/efks

Футбольный агент Арсен Минасов высказал мнение о том, что «Зенит» вернётся на лидирующие позиции в РПЛ по ходу второго круга и сможет снова стать чемпионом.
«Они сильнее всех и станут чемпионами. Рано или поздно, «Зенит» съест своих конкурентов на финише, как опытный марафонец. Для этого в Питере им надо обыграть «Краснодар» обязательно. Я думаю, что во втором круге «Краснодар» и «Локомотив» потеряют очки. По именам «Зенит» самый сильный, просто что-то не складывалось», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Минасов.

Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко заявлял, что команде для борьбы за чемпионство в РПЛ недостаёт стабильности.

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#рпл
#футболист
#спорт
#чемпионат россии
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Биатлонистки из Подмосковья выиграли на Кубке Международной лиги клубного биатлона
18 ноября 2024, 16:39

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменки из Московской области Кристина Резцова и Полина Шевнина в составе команды «Лыжный клуб Наседкина» выиграли золотые медали в смешанной эстафете на Кубке Международной лиги клубного биатлона, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Второе место заняла команда «БК Профински», в состав которой также входила Анастасия Халили из Подмосковья. Третье место заняли белорусские биатлонисты из команды «БК Белорусский нефтяник».

В этом сезоне на старте турнира выступили пять спортсменок из Московской области, которые были разделены на четыре смешанные команды: Анастасия Халили («БК Профински»), Кристина Резцова и Полина Шевнина («Лыжный клуб Наседкина»), Анастасия Зырянова («БК Воробьи») и Анастасия Зенова («БК Стальные барсы»).

По итогам турнира команда «БК Профински» завоевала Кубок победителей соревнований ЯНГПУР Кубок МЛКБ-2024.

Соревнования проходили в Ханты-Мансийске с 16 по 17 ноября 2024 года. В них приняли участие 15 команд из России и Беларуси.

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