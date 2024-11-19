Подмосковный дуэт Хаврониной и Нарижного взял серебро Гран-при России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковный дуэт Ирины Хаврониной и Девида Нарижного завоевал серебро Всероссийских соревнований по фигурному катанию «Золотой конёк Москвы». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Турнир, который стал IV этапом Гран-при России, проходил в столице. В нём участвовали 12 пар 24 спортсмена из разных регионов России. Соревнования были организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Читайте также:
Пауэрлифтер из Чехова Задков установил мировой рекорд
Каширская самбистка Шустрова завоевала награды всероссийских соревнований
В Кашире состоялся фестиваль по плаванию «Проплыви на норматив!»
«Пара заняла второе место в танцах на льду. На первой и третьей ступенях пьедестала расположились представители Москвы», – говорится в сообщении.
Турнир, который стал IV этапом Гран-при России, проходил в столице. В нём участвовали 12 пар 24 спортсмена из разных регионов России. Соревнования были организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Читайте также:
Пауэрлифтер из Чехова Задков установил мировой рекорд
Каширская самбистка Шустрова завоевала награды всероссийских соревнований
В Кашире состоялся фестиваль по плаванию «Проплыви на норматив!»
Лора Луганская