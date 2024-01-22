Подмосковная спортсменка Левчук стала победительницей первенства России по фехтованию

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
По итогам поединков Милана Левчук из Московской области завоевала золотую медаль.
«Милана Левчук в четвертьфинале уверенно одолела Арину Королёву из Санкт-Петербурга со счётом 15:6. В полуфинальной стадии подмосковная рапиристка взяла верх над представительницей Курской области Мариам Курасбедиани – 15:9. И в финале Милана смогла нанести сокрушительное поражение еще одной представительнице Санкт-Петербурга Серафиме Белоусовой», — отметили в ведомстве.
Стоит подчеркнуть, что 23 января состоятся командные соревнования в рамках первенства России по фехтованию.
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