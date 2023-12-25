Подмосковная спортсменка Сильченкова стала лучшим игроком года по регби

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковную регбистку Полину Сильченкову признали лучшим игроком года. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Полина Сильченкова была признана лучшей регбисткой 2023 года среди игроков-юниоров.
Итоги года было подведены в торжественной обстановке в московской усадьбе Полежаевых и Зубовых при поддержке Федерации регби России.
Стоит отметить, что Полина играла в командах Спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта Московской области.
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Итоги года было подведены в торжественной обстановке в московской усадьбе Полежаевых и Зубовых при поддержке Федерации регби России.
«За прошедший год Полина Сильченкова в составе сборной команды Московской области стала победительницей первенства России среди юниорок до 19 лет. Также она дебютировала за «ГУОР Щелково», где ей удалось вместе с командой занять второе место в двух турах Федеральной регбийной лиги по регби-7, - отметили в министерстве.
Стоит отметить, что Полина играла в командах Спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта Московской области.
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Мира Полтева