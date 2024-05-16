Подмосковная спортсменка стала бронзовым призером соревнований по BMX

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Турнир проходил в дисциплине «ритм-трек», которая является новым направлением в BMX. Представительница Московской области Валерия Занозина завоевала бронзовую медаль возрастной группе 13-14 лет. Награда стала первой в карьере спортсменки на соревнованиях такого уровня», — подчеркнули в пресс-службе.
В турнире принимали участие также представители Москвы и Санкт-Петербурга.
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