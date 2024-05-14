Подмосковные спортсмены выиграли семь медалей на соревнованиях по кроссу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Семь медалей завоевали подмосковные спортсмены на соревнованиях по кроссу на квадроциклах. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Этап чемпионата России и первенство Федерации мотоциклетного спорта России по кроссу на квадроциклах проходило 8 и 9 мая в Дмитровском городском округе на «Стадионе технических видов спорта».
«В классе «ATV 50» 5-8 лет бронзу завоевала Софья Малиновская из Серпухова. В классе «ATV 100 Lite» 7-12 лет «золото» на счету Матвея Качалова из Клина, «серебро» у Елизаветы Тихоновой из Серпухова и замкнул бронза у Александра Светлова из Клина. В классе «ATV 200» 9-14 лет на серебряным призером стал Степан Мигурский из Сергиева Посада. В классе «ATV Юниоры 500» 13-16 лет «бронза» на счету Артема Зыкова из Подольска»,- отметили в министерстве.
Также в чемпионате России по кроссу на квадроциклах среди мужчин в классе «ATV 500» бронзу завоевал Павел Шальнов из Подольска.
В общей сложности в турнире принимали участие порядка 52 спортсменов со всей России.
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«В классе «ATV 50» 5-8 лет бронзу завоевала Софья Малиновская из Серпухова. В классе «ATV 100 Lite» 7-12 лет «золото» на счету Матвея Качалова из Клина, «серебро» у Елизаветы Тихоновой из Серпухова и замкнул бронза у Александра Светлова из Клина. В классе «ATV 200» 9-14 лет на серебряным призером стал Степан Мигурский из Сергиева Посада. В классе «ATV Юниоры 500» 13-16 лет «бронза» на счету Артема Зыкова из Подольска»,- отметили в министерстве.
Также в чемпионате России по кроссу на квадроциклах среди мужчин в классе «ATV 500» бронзу завоевал Павел Шальнов из Подольска.
В общей сложности в турнире принимали участие порядка 52 спортсменов со всей России.
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Мира Полтева