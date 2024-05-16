В Подмосковье проводится традиционный фестиваль «Парафест»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Юноши и девушки от 10 до 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата соревнуются по четырем видам спорта: плавание, бадминтон, стрельба из лука и спортивное ориентирование», — поделились в пресс-службе.
В фестивале принимают участие команды из 17 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Саратовской,Нижегородской, Мурманской, Кировской, Калужской и Астраханской областей, а также Краснодарского края, республики Карелия, Башкортостана, Удмурти, Бурятии, Кабардино-Балкарии и Ханты-Мансийского автономного округа.
Последние матчи и турниры, а также награждение победителей состоится 17 мая.
Читайте также:
В Одинцове состоится забег для детей и взрослых «TOPSKI Family Run»
Подмосковные спортсмены выиграли Кубок России по мотоболу
Зарайск примет масштабный полумарафон «ЗаБег.РФ»