Подмосковная спортсменка стала чемпионкой Европы по русским шахматам

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Были 2 волнительные партии. В одной ошиблась и получила весьма подозрительную позицию, должна была проиграть, но сопернице не хватило времени найти точное решение, и в итоге сыграли вничью, что для таврелей, в отличие от шахмат большая редкость. Во второй партии соперница применила новинку, не смогла за доской разобраться и проиграла. После этой партии думала, что догнать уже не получится, в лучшем случае попадание в тройку, но ближе к концу она тоже оступилась, проиграла и в итоге появились шансы опередить. Больше я уже не ошибалась, выиграла все оставшиеся партии», — поделилась Александра Селифонова.
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