В турнире по кэндо в Подмосковье приняли участие более 50 юных спортсменов

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Более 50 спортсменов в возрасте от семи до 17 лет приняли участие в первом региональном этапе турнира по кэндо на Кубок Золотого кольца. Соревнования проводились в Егорьевске, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Главный смысл проводимых состязаний — формирование духа единства между командами в Московской области и Федерации в целом», — отметил председатель подмосковной Федерации кэндо Алексей Аверьянов.Участники турнира представляли Московскую область, Москву, Казань и Иваново. Наибольшее число наград завоевали спортсмены из Егорьевска и из столицы.
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